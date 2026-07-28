Hannah Hampton verlängert Vertrag bei Chelsea

Die englische Nationaltorhüterin Hannah Hampton hat ihre Zukunft langfristig an den FC Chelsea gebunden und einen neuen Zweijahresvertrag bei den Blues unterschrieben. Wie Goal.com berichtet, ist diese Einigung ein entscheidender Schritt für den Londoner Club inmitten einer Umbruchphase und Fan-Sorgen, wodurch sie bis zum Sommer 2028 im Westen Londons bleiben wird. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Der bisherige Vertrag der Spielerin wäre zum Ende der laufenden Saison ausgelaufen. Nach einigen Schwierigkeiten in der Spielzeit 2025–2026 hatte die Verlängerung mit der 25-jährigen Torhüterin oberste Priorität für die Vereinsführung. Seit ihrem Wechsel von Aston Villa zu Chelsea im Jahr 2023 hat sich die Schlussfrau rasch zu einer der zuverlässigsten Torhüterinnen im Weltfußball entwickelt.

Stabilität und neue Ziele

Der Verbleib von Hannah Hampton verleiht dem Team, das einen bedeutenden Wandel durchläuft, die nötige Stabilität. In einem Interview auf der offiziellen Website des Vereins machte die Spielerin keinen Hehl aus ihrer großen Freude über diese Entscheidung und betonte, dass Chelsea ihr absoluter Traumverein in England sei.

Die Torhüterin erinnerte sich daran, dass der Umbruch von den Midlands nach London das erste Mal war, dass sie fernab des Elternhauses lebte, und hob hervor, dass das Umfeld im Verein ihr geholfen habe, sich wie zu Hause zu fühlen. Sie erklärte, sich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln zu wollen und alles zu geben, um das Team zu alter Erfolgsstärke zurückzuführen.

Trophäen und persönliche Erfolge

Seit ihrer Ankunft im westlichen London hat Hannah Hampton fünf große Trophäen gewonnen. Dazu gehören das ungeschlagene nationale Treble in der Saison 2024–2025 sowie die Auszeichnungen mit dem WSL Golden Glove. Darüber hinaus wurden ihre glänzenden Leistungen auf internationaler Bühne und in der Nationalmannschaft gewürdigt, als sie im vergangenen Jahr bei der Ballon d'Or-Gala mit der renommierten Jaschin-Trophäe ausgezeichnet wurde.

Trotz einiger Medienberichte und Schwierigkeiten hat Hannah ihr Leistungsniveau auf dem Platz niemals sinken lassen. Sie folgt damit ihren Nationalmannschaftskolleginnen Lucy Bronze und Aggie Beever-Jones, die ebenfalls ihre Verträge verlängert haben.