Manchester City hat sich bei seinem Star-Mittelfeldspieler Rodri aufgrund von Rückenbeschwerden erfolgreich einem kleineren chirurgischen Eingriff unterzogen. Goal.com berichtet, dass für den 30-jährigen Profi, der mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika triumphierte, eine kurze Genesungszeit erwartet wird. Die Befürchtungen wegen einer langen Ausfallzeit haben sich somit nicht bestätigt. Dies berichtet Goal.com.

In einer offiziellen Erklärung des Vereins wurde bestätigt, dass Rodri bereits seit einiger Zeit unter Rückenschmerzen litt, weshalb eine medizinische Behandlung notwendig war. Der Spieler hat inzwischen mit der Reha begonnen und ruht sich unter ärztlicher Aufsicht aus.

Transfergerüchte und Vertragssituation

In der Sommertransferperiode gab es anhaltende Berichte über einen möglichen Wechsel des spanischen Stars zu. Vor der Operation äußerte sich jedoch-Cheftrainer Enzo Maresca zu diesen Spekulationen und betonte, dass solche Diskussionen um große Spieler völlig normal seien.

Es ist bekannt, dass Rodris aktueller Vertrag mit dem Verein in seine letzten 12 Monate gegangen ist. Obwohl die Citizens ihm einen neuen und lukrativen Vertrag angeboten haben, hat der Ballon d'Or -Gewinner von 2024 noch keine endgültige Entscheidung über seine langfristige Zukunft bekannt gegeben. Real Madrid hofft indes, das Zögern des Spielers ausnutzen zu können.

Anstehende Spiele und Pläne

Aufgrund der obligatorischen Ruhepause nach der Weltmeisterschaft und dem Reha-Programm nach der Operation verpasst Rodri die Vorbereitungstour durch Asien zu Beginn des nächsten Monats.schreibt, dass der Mittelfeldspieler voraussichtlich bis Ende August ins Mannschaftstraining zurückkehren wird.

Zur Erinnerung: Manchester City trifft am 16. August im Arsenal Duell um den FA Community Shield an. Obwohl Rodri diese Partie voraussichtlich verpassen wird, ist seine baldige Rückkehr eine wichtige Nachricht für das Trainerteam.