Granola-App jetzt auch für Apple Watch veröffentlicht

Die beliebte KI-gestützte Notizen-App Granola hat eine neue Apple Watch-App vorgestellt, mit der Benutzer Meetings aufzeichnen und Notizen machen können, ohne Stift und Papier oder das Smartphone zur Hand nehmen zu müssen. Laut TechCrunch zielt dieser neue Schritt darauf ab, den täglichen Arbeitsablauf der Benutzer noch komfortabler zu gestalten und die Notwendigkeit der Smartphone-Nutzung erheblich zu reduzieren, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Den Funktionen der neuen App zufolge können Benutzer die Granola-App auf einem der Zifferblätter installieren und den Transkriptionsprozess jederzeit starten. Darüber hinaus zeigt die App Erinnerungen an bevorstehende Meetings an und arbeitet vollständig synchron mit der im letzten Jahr gestarteten iOS-Haupt-App.

Eine praktische Lösung für persönliche Meetings

Kris Pedregal, einer der Gründer des Unternehmens, betonte, dass diese App für die Apple Watch entwickelt wurde, um persönliche Meetings, insbesondere persönliche Gespräche beim Gehen, aufzuzeichnen, ohne das Smartphone aus der Tasche nehmen zu müssen. Dies ermöglicht modernen Geschäftsleuten, Zeit zu sparen und sich auf das Gespräch zu konzentrieren.

Während der Testphase führte das Granola-Team eine Untersuchung unter Mitarbeitern durch, die eine Apple Watch besaßen. Demnach verlagerte sich der Hauptteil der mobilen Nutzung bei den Testteilnehmern von der regulären iOS-App auf die Watch-App, was eine hohe Nachfrage nach der Smartwatch-Funktion zeigt.

Marktwettbewerb und Wachstumsraten

Im vergangenen Jahr haben verschiedene Unternehmen spezielle Begleitgeräte auf den Markt gebracht, die zusammen mit Smartphones zur Aufzeichnung und Transkription von Meetings verwendet werden. Granola kam jedoch zu dem Schluss, dass die Entwicklung einer eigenen App für das bereits bestehende Apple Watch-Ecosystem einfacher und effizienter ist als die Integration in andere Hardware-Produkte.

Es ist erwähnenswert, dass die mit Sprachdiktaten arbeitende App Monologue bereits Anfang dieses Jahres eine Apple Watch-Unterstützung für Online- und Offline-Meetings hinzugefügt hat. Dies zeigt, dass die Integration von Smartwatches auf dem Markt für KI-Assistenten immer beliebter wird.

Zur Erinnerung: Anfang dieses Jahres erreichte Granola nach einer von Index Ventures angeführten Series-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 125 Millionen Dollar den Unicorn-Status. Die Veröffentlichung der Apple Watch-App wird dazu beitragen, die Position des Unternehmens weiter zu stärken und die Nutzerbasis zu erweitern.