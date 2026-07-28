Als einer der führenden Vereine der italienischen Serie A sucht Milan aktiv auf dem Transfermarkt nach Verstärkungen für die Offensive. Laut Informationen von Matteo Moretto hat die AS Rom ihren talentierten Offensiv-Flügelspieler Matias Soule der Milan-Führung angeboten. Die Zukunft des im Jahr 2003 geborenen Argentiniers, dessen aktueller Vertrag bei den Römern bis 2029 läuft, ist derzeit ungewiss. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Seit einigen Wochen sucht Milan nach einem linksfüßigen Spieler, der hinter der Spitze agieren, Torgefahr ausstrahlen und Vorlagen geben kann. Ursprünglich versuchte der Verein, Kos Karetsas von Genk zu verpflichten, doch nachdem sich das griechische Sturmtalent für Borussia Dortmund entschieden hatte, mussten die Mailänder Alternativen prüfen. Der ehemalige Juventus- und Frosinone-Spieler Matias Soule gilt als einer dieser Kandidaten.

Forderungen der Roma und Ablösesumme

Die Roma -Führung hat Matias Soule auf den Transfermarkt gesetzt, die geforderte Ablösesumme beläuft sich auf 35 Millionen Euro. Erwähnenswert ist, dass diese Summe genau der entspricht, die Dortmund für Karetsas gezahlt hat. Die Giallorossi hatten ihn 2024 für 25,6 Millionen Euro plus 4 Millionen Euro Boni von Juventus verpflichtet. Zudem sicherte sich der Klub aus Turin eine Weiterverkaufsbeteiligung von 10 Prozent. Die Römer streben einen finanziellen Gewinn aus diesem Transfer an und hoffen auf eine Art Auktion.

Derzeit liegen konkrete Angebote für den argentinischen Spieler nur aus Saudi-Arabien vor, darunter von Al-Ahli und Al-Ittihad. Auf europäischer Ebene haben Teams wie der VfB Stuttgart, Sunderland und Fulham lediglich Interesse bekundet und die Lage beobachtet. Obwohl dieser Transfer für Milan keine oberste Priorität darstellt, taucht der Name des Spielers weiterhin auf der erweiterten Liste auf.

Gehalt des Spielers und Haltung des Beraters

Das Nettogehalt von Matias Soule beläuft sich auf 2,5 Millionen Euro jährlich, was voll und ganz in den finanziellen Rahmen von Milan passt. Der Klub war auf der Suche nach einem linksfüßigen offensiven Mittelfeldspieler, der Spieler wie Christian Pulisic ergänzen kann. Es ist jedoch anzumerken, dass Pulisic und Nkunku für die Roma absolut unverkäuflich sind.

Ende Juni dementierte der Berater des Spielers, Martin Guastadisegno, in einem Interview mit dem Corriere dello Sport Transfergerüchte entschieden. Meinen Aussagen zufolge entsprechen die Berichte über Angebote für den Spieler nicht der Wahrheit und es wurden keine konkreten Schritte unternommen. Der Berater betonte ausdrücklich, dass Soule ein wichtiger Aktivposten für die Roma ist und solche unbegründeten Gerüchte aus dem Vereinsumfeld der Karriere des Spielers schaden könnten.