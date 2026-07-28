Milan-Transfermarkt: Matias Soule als Kandidat gehandelt

·36·Sport
Milan-Transfermarkt: Matias Soule als Kandidat gehandelt

Als einer der führenden Vereine der italienischen Serie A sucht Milan aktiv auf dem Transfermarkt nach Verstärkungen für die Offensive. Laut Informationen von Matteo Moretto hat die AS Rom ihren talentierten Offensiv-Flügelspieler Matias Soule der Milan-Führung angeboten. Die Zukunft des im Jahr 2003 geborenen Argentiniers, dessen aktueller Vertrag bei den Römern bis 2029 läuft, ist derzeit ungewiss. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Seit einigen Wochen sucht Milan nach einem linksfüßigen Spieler, der hinter der Spitze agieren, Torgefahr ausstrahlen und Vorlagen geben kann. Ursprünglich versuchte der Verein, Kos Karetsas von Genk zu verpflichten, doch nachdem sich das griechische Sturmtalent für Borussia Dortmund entschieden hatte, mussten die Mailänder Alternativen prüfen. Der ehemalige Juventus- und Frosinone-Spieler Matias Soule gilt als einer dieser Kandidaten.

Forderungen der Roma und Ablösesumme

Die Roma-Führung hat Matias Soule auf den Transfermarkt gesetzt, die geforderte Ablösesumme beläuft sich auf 35 Millionen Euro. Erwähnenswert ist, dass diese Summe genau der entspricht, die Dortmund für Karetsas gezahlt hat. Die Giallorossi hatten ihn 2024 für 25,6 Millionen Euro plus 4 Millionen Euro Boni von Juventus verpflichtet. Zudem sicherte sich der Klub aus Turin eine Weiterverkaufsbeteiligung von 10 Prozent. Die Römer streben einen finanziellen Gewinn aus diesem Transfer an und hoffen auf eine Art Auktion.

Derzeit liegen konkrete Angebote für den argentinischen Spieler nur aus Saudi-Arabien vor, darunter von Al-Ahli und Al-Ittihad. Auf europäischer Ebene haben Teams wie der VfB Stuttgart, Sunderland und Fulham lediglich Interesse bekundet und die Lage beobachtet. Obwohl dieser Transfer für Milan keine oberste Priorität darstellt, taucht der Name des Spielers weiterhin auf der erweiterten Liste auf.

Gehalt des Spielers und Haltung des Beraters

Das Nettogehalt von Matias Soule beläuft sich auf 2,5 Millionen Euro jährlich, was voll und ganz in den finanziellen Rahmen von Milan passt. Der Klub war auf der Suche nach einem linksfüßigen offensiven Mittelfeldspieler, der Spieler wie Christian Pulisic ergänzen kann. Es ist jedoch anzumerken, dass Pulisic und Nkunku für die Roma absolut unverkäuflich sind.

Ende Juni dementierte der Berater des Spielers, Martin Guastadisegno, in einem Interview mit dem Corriere dello Sport Transfergerüchte entschieden. Meinen Aussagen zufolge entsprechen die Berichte über Angebote für den Spieler nicht der Wahrheit und es wurden keine konkreten Schritte unternommen. Der Berater betonte ausdrücklich, dass Soule ein wichtiger Aktivposten für die Roma ist und solche unbegründeten Gerüchte aus dem Vereinsumfeld der Karriere des Spielers schaden könnten.

MilanRomaMatias SouleTransferSerie A
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Andreas Christensen bereit, seinen Status bei Barcelona wiederherzustellenAndreas Christensen bereit, seinen Status bei Barcelona wiederherzustellenHeute, 00:30Klarer Sieg für Real: Leganes im Testspiel deklassiertKlarer Sieg für Real: Leganes im Testspiel deklassiertHeute, 00:06Umarali Rahmonaliyevs Sabah zieht in die nächste Runde der Champions League einUmarali Rahmonaliyevs Sabah zieht in die nächste Runde der Champions League einGestern, 23:30Neymar könnte Karriere beenden: Drei mögliche SzenarienNeymar könnte Karriere beenden: Drei mögliche SzenarienGestern, 23:12Superliga: Umkämpftes Unentschieden im Tal-Derby und wichtiger Sieg in Urgentsch!Superliga: Umkämpftes Unentschieden im Tal-Derby und wichtiger Sieg in Urgentsch!Gestern, 22:21Superliga 14. Spieltag. Treffer in der 82. Minute: Nasaf schnappt sich den SiegSuperliga 14. Spieltag. Treffer in der 82. Minute: Nasaf schnappt sich den SiegGestern, 22:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans