Sorge um Social-Media-Aktion von Milan-Torhüter Mike Maignan

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Sorge um Social-Media-Aktion von Milan-Torhüter Mike Maignan

In der modernen Fußballwelt ist es zur Gewohnheit geworden, dass selbst kleine Änderungen auf den persönlichen Profilen von Spielern bei den Fans verschiedene Fragen und Sorgen aufwerfen. Vor allem, wenn das Transferfenster in eine heiße Phase eintritt, werden die Aktionen von Stars zu Gegenstand ernsthafter Diskussionen. Wie Goal.com berichtet, hat AC Mailand-Stammtorhüter Mike Maignan plötzlich alle Fotos von seiner Instagram-Seite sowie alle Erwähnungen des italienischen Klubs gelöscht, was unter den Fans Raum für Spekulationen ließ. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der geheimnisvolle Schritt in den sozialen Medien

Der unter dem Spitznamen „Iron Mike“ bekannte französische Schlussmann räumte sein Profil über mehrere Tage hinweg komplett leer und entfernte sogar Informationen über die französische Nationalmannschaft. Diese Situation versetzte die ohnehin schon wegen der Unsicherheiten auf dem Transfermarkt besorgten Milan-Anhänger in Aufruhr. Die Vereinsführung und Vertreter der Casa Milan sehen die Situation jedoch völlig gelassen. Quellen zufolge handelt es sich lediglich um den üblichen Social-Media-Hype ohne jeglichen Bezug zur Zukunft des Spielers.

Dem Klub nahestehende Quellen betonen, dass es keinerlei offizielle Anzeichen für eine Unzufriedenheit von Mike Maignan mit der Milan-Führung oder der neuen Strategie des Teams gibt. Der Torhüter hat auf dem Transfermarkt keine besonderen Forderungen an den Verein gestellt. Im Gegenteil, das Verhältnis zwischen den Parteien bleibt absolut stabil.

Das Vertrauen von Führung und Trainer

Während der Sommerpause kontaktierten Klubbesitzer Gerry Cardinale und der Cheftrainer Mike Maignan mehrfach, um ihm ihr volles Vertrauen auszusprechen. Die Vereinsführung betonte ausdrücklich, dass der Spieler auch in der kommenden Saison ein wichtiger Teil des Vereinsprojekts bleiben wird. AC Mailand hält an dem im Januar unterzeichneten langfristigen Vertrag fest, der bis zum Sommer 2031 läuft.

Gerry Cardinale machte deutlich, dass er entschlossen ist, die wichtigsten Leistungsträger des Teams zu halten. Zudem erklärte der Cheftrainer, dass er Mike Maignan weiterhin als Kapitän in einer Mannschaft sieht, die die Enttäuschungen der Vorsaison schnell vergessen und nach vorne blicken muss.

Derzeit verbringt Mike Maignan seinen Urlaub nach der Weltmeisterschaft und wird Mitte August im Trainingszentrum Milanello zurückerwartet. Auch wenn solche kleineren Missverständnisse um den Stammtorhüter vor Saisonbeginn für unnötige Aufregung bei den Fans sorgten, gibt es bezüglich der Zukunft des Spielers in der Realität keinerlei Probleme.

AC MailandMike MaignanSerie ATransfersFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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