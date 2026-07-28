VAE führen weltweit erste KI für Gerichte ein

Das Justizdepartement von Abu Dhabi bereitet die Einführung der weltweit ersten spezialisierten Gerichtsplattform auf Basis von KI-Technologien vor. Nach Angaben der offiziellen Nachrichtenagentur der VAE, WAM, zielt dieses innovative System darauf ab, juristische Prozesse grundlegend zu transformieren und die Geschwindigkeit von Gerichtsverfahren drastisch zu erhöhen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die neue platform wird den menschlichen Faktor im Gesetzgebungs- und Justizsystem nicht vollständig umgehen. Im Gegenteil, die Entwickler betonen, dass alle Entscheidungen und Prozesse unter der "vollständigen Kontrolle und Überprüfung" qualifizierter Fachleute durchgeführt werden. Dies gewährleistet die Fairness und Objektivität von KI-Entscheidungen.

Pläne für eine schrittweise Einführung

Die Regierung von Abu Dhabi hat konkrete Fristen für die Umsetzung dieser Technologie festgelegt. Dem Plan zufolge wird die Plattform in den kommenden 18 Monaten schrittweise eingeführt. Die erste Phase des Projekts ist für September nächsten Jahres angesetzt, ab dem das System im Testbetrieb eingesetzt wird.

Das Justizdepartement von Abu Dhabi zielt darauf ab, die bestehenden Mechanismen im Justizsystem durch die neue Technologie zu modernisieren. KI wird bürokratische Hürden in verschiedenen Phasen des Gerichtsverfahrens abbauen und komplexe Abläufe erheblich vereinfachen.

Qualität und Geschwindigkeit von Gerichtsentscheidungen

Den Erwartungen der Behörden zufolge wird der Einsatz von KI nicht nur die Prozesse beschleunigen, sondern auch die Genauigkeit und Konsistenz der getroffenen Entscheidungen garantieren. Der Einsatz moderner Algorithmen bei der Analyse von Gerichtsfällen verringert die Fehlerwahrscheinlichkeit und steigert die Gesamteffizienz.

Diese Initiative ist ein wichtiger Teil der umfassenden Strategie der VAE zur Einführung fortschrittlicher digitaler Technologien in der öffentlichen Verwaltung und bei Strafverfolgungsbehörden. Dieser weltweit erste Versuch könnte in Zukunft als Vorbild für andere Länder dienen.