Infineon GaN-Chips in China verboten

Der Oberste Volksgerichtshof Chinas hat das Urteil des Mittleren Volksgerichts Suzhou bestätigt. Demnach ist es Infineon Technologies offiziell untersagt, Produkte auf Basis von Galliumnitrid (GaN) in China zu verkaufen, zu importieren oder zu bewerben. Die Berufung des Unternehmens wurde zurückgewiesen und das ursprüngliche Urteil ist in Kraft getreten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Rechtsstreit wurde von dem chinesischen Unternehmen Innoscience angestrengt, das Infineon die Verletzung von Patenten für GaN-Halbleiter vorwarf. Im Mai 2024 stellte das Gericht in Suzhou die Rechtsverletzung fest und verurteilte das Unternehmen zur Zahlung von 10 Millionen Yuan Entschädigung. Obwohl der deutsche Konzern Berufung einlegte, blieb er erfolglos.

Derzeit laufen zwischen den Parteien auch internationale Patentstreitigkeiten in Deutschland und den USA. Im Juni 2024 erwirkte Infineon vor dem Landgericht München eine einstweilige Verfügung gegen Innoscience, die den Verkauf der umstrittenen Produkte in Deutschland einschränkt. Die Niederlage auf dem chinesischen Markt dürfte jedoch ein schwerer Schlag für das Unternehmen sein.

Galliumnitrid (GaN) ist ein Schlüsselmaterial für Halbleiter der dritten Generation und wird häufig in Schnellladegeräten, Server-Netzteilen und Elektrofahrzeugen eingesetzt. Experten gehen davon aus, dass dieses Urteil den Wettbewerb auf dem chinesischen Binnenmarkt verändern und Innoscience zu einem deutlichen Marktanteilsgewinn verhelfen wird.