Specialized präsentiert das 12.000 Dollar teure E-Bike Levo 4 X

·1·Technologie
Specialized präsentiert das 12.000 Dollar teure E-Bike Levo 4 X

Specialized hat offiziell sein neues E-Mountainbike Levo 4 X vorgestellt. Das Modell verfügt über einen hochbelastbaren Carbonrahmen sowie spezielle Gepäckträger vorne und hinten, die eine Gesamtlast von bis zu 22 kg tragen können. Dies berichtet Ixbt.com .

Für den Antrieb sorgt ein mittig montierter, firmeneigener Specialized S-Works 3.1 Motor. Der Hersteller gibt an, dass er 111 Nm Drehmoment und eine maximale Leistung von 850 W (ca. 1,15 PS) liefert. Dies garantiert hohe Effizienz selbst in schwierigstem Gelände.

Das E-Bike ist mit einem 840 Wh Akku ausgestattet. Laut Specialized ist eine Fahrzeit von bis zu 4,4 Stunden mit einer Ladung möglich, wobei die tatsächliche Reichweite von der Streckenschwierigkeit und dem gewählten Unterstützungsmodus abhängt. Das Gerät verfügt zudem über ein 12 Ampere intelligentes Ladegerät.

Technisch ist das Levo 4 X mit modernsten Komponenten ausgestattet: FOX 38 Factory Federgabel, FOX Float X Factory Dämpfer und SRAM XX Eagle T-Type AXS Schaltung. Als Bremssystem kommen 220 mm SRAM Maven Ultimate Scheibenbremsen zum Einsatz.

Das Fahrrad ist mit einem 2,2-Zoll-Display, einer speziellen mobilen App und Apple Find My Integration ausgestattet. Das 27,2 kg schwere Modell ist in Rot erhältlich und kostet 12.000 Dollar.

SpecializedLevo 4 XE-BikeApple Find MyTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

AMD verweigert 10.000 Dollar Belohnung für kritische SicherheitslückeAMD verweigert 10.000 Dollar Belohnung für kritische SicherheitslückeHeute, 08:26Zuckerberg räumt Fehler bei der Anpassung von Meta an KI einZuckerberg räumt Fehler bei der Anpassung von Meta an KI einHeute, 08:22SpaceX veröffentlicht Raptor V3 Triebwerksreplik zur Feier des historischen IPOSpaceX veröffentlicht Raptor V3 Triebwerksreplik zur Feier des historischen IPOHeute, 07:25Parker Solar Probe nähert sich der Sonne auf 6,1 Millionen KilometerParker Solar Probe nähert sich der Sonne auf 6,1 Millionen KilometerHeute, 07:217900 mAh Akku und 512 GB Speicher: Neues Honor-Smartphone ist bereit7900 mAh Akku und 512 GB Speicher: Neues Honor-Smartphone ist bereitHeute, 06:56Starship-Raketen starten ab August 2026 monatlichStarship-Raketen starten ab August 2026 monatlichHeute, 06:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen