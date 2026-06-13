Specialized präsentiert das 12.000 Dollar teure E-Bike Levo 4 X

Specialized hat offiziell sein neues E-Mountainbike Levo 4 X vorgestellt. Das Modell verfügt über einen hochbelastbaren Carbonrahmen sowie spezielle Gepäckträger vorne und hinten, die eine Gesamtlast von bis zu 22 kg tragen können. Dies berichtet Ixbt.com .

Für den Antrieb sorgt ein mittig montierter, firmeneigener Specialized S-Works 3.1 Motor. Der Hersteller gibt an, dass er 111 Nm Drehmoment und eine maximale Leistung von 850 W (ca. 1,15 PS) liefert. Dies garantiert hohe Effizienz selbst in schwierigstem Gelände.

Das E-Bike ist mit einem 840 Wh Akku ausgestattet. Laut Specialized ist eine Fahrzeit von bis zu 4,4 Stunden mit einer Ladung möglich, wobei die tatsächliche Reichweite von der Streckenschwierigkeit und dem gewählten Unterstützungsmodus abhängt. Das Gerät verfügt zudem über ein 12 Ampere intelligentes Ladegerät.

Technisch ist das Levo 4 X mit modernsten Komponenten ausgestattet: FOX 38 Factory Federgabel, FOX Float X Factory Dämpfer und SRAM XX Eagle T-Type AXS Schaltung. Als Bremssystem kommen 220 mm SRAM Maven Ultimate Scheibenbremsen zum Einsatz.

Das Fahrrad ist mit einem 2,2-Zoll-Display, einer speziellen mobilen App und Apple Find My Integration ausgestattet. Das 27,2 kg schwere Modell ist in Rot erhältlich und kostet 12.000 Dollar.