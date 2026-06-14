Xiaomi arbeitet an mysteriösem Madrid-Gerät: Es könnte das nächste Flaggschiff sein

Der chinesische Tech-Gigant Xiaomi hat mit der Erprobung seines nächsten großen Projekts begonnen — eines neuen Smartphones, das unter dem Codenamen Madrid verborgen ist. Das Gerät, das in der GSMA IMEI-Datenbank aufgetaucht ist, gehört vermutlich zur zukünftigen Flaggschiff-Linie der Marke. Die Zertifizierung des neuen Modells deutet darauf hin, dass der Prozess für die kommerzielle Markteinführung offiziell begonnen hat. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Bisher ist dieses Smartphone unter den Modellnummern 2611FPNFAR, 2611FPNFAG, 2611FPNFAI und M154FF registriert und für mehrere große Märkte gleichzeitig vorgesehen. Diese Nummern zeigen, dass spezielle Versionen des Geräts für China, Indien, Japan und den globalen Markt vorbereitet werden. Normalerweise stellte Xiaomi seine Flaggschiffe zuerst auf dem Heimatmarkt vor und verzögerte den globalen Release um einige Monate, doch diesmal wird eine andere Strategie erwartet.

Technische Daten und Erwartungen

Laut Gizmochina könnte sich hinter dem Codenamen Madrid das Xiaomi 18 oder dessen Pro-Version verbergen. Sollten sich diese Vermutungen bestätigen, werden wir eines der leistungsstärksten Geräte der Smartphone-Industrie sehen. Gerüchte über die technische Ausstattung deuten darauf hin, dass es seinen Vorgängern deutlich überlegen sein wird.

Als Hauptkomponente wird der Flaggschiff-Chip der nächsten Generation von Qualcomm erwartet — der Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Zudem wird eine Ausstattung mit LPDDR6 RAM vermutet, was die Datengeschwindigkeit auf ein neues Niveau heben wird. Diese Kombination sorgt dafür, dass das Smartphone nicht nur bei täglichen Aufgaben, sondern auch bei komplexen Spielen und AI-Algorithmen unübertroffen bleibt.

Es gibt auch erste Informationen zum Design und Display des Smartphones. Berichten zufolge wird das Xiaomi Madrid mit einem kompakten, aber hochwertigen Display mit einer Diagonale von 6,3 bis 6,4 Zoll ausgestattet sein. Diese Größe macht das Gerät komfortabel für die Einhandbedienung und passt in das derzeit beliebte Segment der "kompakten Flaggschiffe".

Strategie für den globalen Markt

Das frühe Auftauchen der Modellnummern für alle Regionen deutet auf eine Änderung der internationalen Strategie von Xiaomi hin. Dies ist auch eine erfreuliche Nachricht für Nutzer in Usbekistan, da die frühzeitige Vorbereitung der globalen Version bedeuten könnte, dass das neue Flaggschiff kurz nach der offiziellen Präsentation in den hiesigen Geschäften erhältlich sein wird.

Bisher hat das Unternehmen den genauen Namen und das Präsentationsdatum des Modells noch nicht offiziell bekannt gegeben. Die beschleunigten Zertifizierungsprozesse deuten jedoch darauf hin, dass in den kommenden Monaten weitere Details und offizielle Teaser zum Xiaomi Madrid erscheinen werden.