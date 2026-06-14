DeepCool präsentiert eine unerwartete Lösung: Massive Kühler in SFF-Gehäusen

Der PC-Komponentenhersteller DeepCool hat eine unerwartete und einzigartige Lösung für Fans von Small Form Factor (SFF) Systemen vorgestellt. Kompakte Gehäuse sind normalerweise dafür bekannt, dass sie keine großen Kühlsysteme aufnehmen können, doch die Ingenieure von DeepCool haben beschlossen, dieses Problem durch eine grundlegende Änderung des Gehäusedesigns zu lösen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com hat das Unternehmen eine neue Art von kompaktem Gehäuse vorgestellt, das über eine spezielle Öffnung in der Seitenwand verfügt. Durch diese Öffnung können massive CPU-Kühler aus dem Gehäuse herausragen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen Kompaktheit und hoher Leistung zu schaffen, sodass Benutzer selbst die leistungsstärksten Prozessoren in einem kleinen Gehäuse kühlen können.

Neues Designkonzept und seine Vorteile

Wie auf den bereitgestellten Bildern zu sehen ist, ragt ein riesiger Kühler wie der DeepCool Assassin V aus dem Gehäuse heraus, da er nicht hineinpasst. Auch wenn dies optisch etwas ungewöhnlich wirkt, bietet es mehrere technische Vorteile. Erstens ist der Benutzer nicht auf Low-Profile-Kühler mit geringer Leistung beschränkt. Zweitens saugt der Kühler die kühle Raumluft direkt an, was die Kühleffizienz weiter steigert.

Diese Lösung könnte jedoch der Grundphilosophie von SFF-Gehäusen etwas widersprechen. Kompakte Gehäuse werden normalerweise wegen ihrer Platzersparnis und Ästhetik gewählt. Der herausragende Kühler vergrößert die Gesamtabmessungen des Systems und führt zu einer nicht standardmäßigen Form. Dies könnte für einige Benutzer unpraktisch sein oder nicht ihrem ästhetischen Empfinden entsprechen.

Marktposition und Aussichten

DeepCool-Produkte sind auf dem Markt für ihre Erschwinglichkeit und Qualität bekannt. Sollte dieses Gehäuse in die Serienproduktion gehen, könnte es bei Gamern und Overclockern, die einzigartige Designs schätzen und Leistung priorisieren, sehr beliebt werden. Dies wäre besonders ideal für kompakte Systeme, die mit leistungsstarken NVIDIA RTX-Grafikkarten und CPUs mit hoher Leistungsaufnahme ausgestattet sind.

Bisher hat DeepCool keine offiziellen Informationen zum genauen Namen, den technischen Daten oder dem Veröffentlichungsdatum dieses ungewöhnlichen Gehäuses bekannt gegeben. Es ist möglich, dass das Unternehmen mit diesem Modell die Reaktion der Benutzer auf solche Hybridlösungen testet. Wenn das Projekt erfolgreich ist, könnten andere Hersteller in Zukunft ähnliche Gehäuse mit „offener“ Konstruktion vorstellen.