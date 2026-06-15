Asus stellt kompaktes und günstiges 100-W-GaN-Ladegerät vor

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Asus stellt kompaktes und günstiges 100-W-GaN-Ladegerät vor

Der taiwanesische Tech-Gigant Asus setzt weiterhin neue Maßstäbe auf dem Markt für mobiles Zubehör. Das Unternehmen hat sein neues, leistungsstarkes und erschwingliches GaN-Ladegerät vorgestellt. Dieses Gadget zeichnet sich nicht nur durch seine kompakten Abmessungen aus, sondern auch durch die Möglichkeit, gleichzeitig vier Geräte, einschließlich eines Laptops, aufzuladen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com liegt der Hauptvorteil des neuen Produkts in der Galliumnitrid-Technologie (GaN). Diese Technologie ermöglicht eine deutliche Verkleinerung der Baugröße bei gleichzeitiger Reduzierung der Wärmeentwicklung und Steigerung der Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Silizium-Ladegeräten. Das Gerät misst 75 x 61 x 29 mm und wiegt nur 211 Gramm.

Technische Möglichkeiten und Anschlusskonfiguration

Die Ingenieure von Asus haben das neue Modell mit einem "3C+1A"-Layout entworfen. Das bedeutet, dass dem Benutzer drei USB-C-Anschlüsse und ein USB-A-Anschluss zur Verfügung stehen. Diese Konfiguration ist für moderne Nutzer sehr praktisch, da die meisten Gadgets bereits auf den USB-C-Standard umgestellt haben, aber der Bedarf an USB-A-Anschlüssen für ältere Kabel weiterhin besteht.

Hinsichtlich der Stromverteilung bietet das Gerät folgende Möglichkeiten:

  • Die primären USB-C1- und USB-C2-Anschlüsse liefern bei Einzelnutzung bis zu 100 W;
  • Der dritte USB-C-Anschluss ist auf 20 W begrenzt;
  • Der USB-A-Anschluss bietet Geschwindigkeiten von bis zu 22,5 W (SCP-Protokoll).
Das Gerät besticht zudem durch seine Vielseitigkeit. Es unterstützt gängige Schnellladeprotokolle wie Power Delivery (PD), PPS, Quick Charge (QC) und SCP. Dies gewährleistet die Kompatibilität nicht nur mit Apple- und Samsung-Produkten, sondern auch mit Smartphones, Tablets und sogar leistungsstarken Laptops vieler anderer Marken.

Intelligente Stromverteilung und Preisgestaltung

Wenn mehrere Gadgets gleichzeitig angeschlossen sind, verteilt das Asus-System den Strom intelligent neu. Wenn beispielsweise zwei Hauptanschlüsse belegt sind, liefern sie 60 W und 30 W Leistung. Selbst wenn alle vier Anschlüsse belegt sind, behält der Hauptanschluss 45 W bei, was ausreicht, um den Betrieb eines Laptops aufrechtzuerhalten.

Auch beim Design bietet das Gerät praktische Lösungen: Der Stecker ist einklappbar, was Platz in der Tasche auf Reisen spart. Es wird erwartet, dass das Gehäuse in mehreren Farben angeboten wird, sodass Benutzer eine passende Wahl treffen können.

Der überraschendste Aspekt ist der Preis des Geräts. Asus bewertet dieses neue GaN-Ladegerät mit etwa 25 USD (179 Yuan). In Anbetracht der Tatsache, dass Marken-Zubehör mit solchen Funktionen normalerweise deutlich teurer ist, wird dieses Modell zweifellos bald an Popularität gewinnen. Vorerst kommt das Gerät auf den chinesischen Markt, wird aber bald auch international erwartet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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