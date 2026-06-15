Neben seinen modernen Prozessoren der Ryzen 7000 und 5000 Serien hat AMD überraschend neue Modelle auf Basis älterer Architekturen auf den Markt gebracht. Dieser Schritt richtet sich primär an Budget-Laptops und das OEM-Segment, um den Nutzern erschwingliche Lösungen zu bieten. Zu den neuen Modellen gehören die Prozessoren Ryzen 3 3100U, Ryzen 5 3510U und Ryzen 7 4700LE. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Modell, das die meiste Aufmerksamkeit erregt, ist der mobile Prozessor Ryzen 3 3100U. Laut ixbt.com ist dieser Chip lediglich dual-core und unterstützt nicht einmal die SMT-Technologie (Simultaneous Multithreading). Das heißt, er arbeitet nur mit zwei Threads. Obwohl dieser Wert nach modernen Standards gering erscheinen mag, werden die Energieeffizienz und die Grafikleistung des Geräts als Hauptvorteile erwartet.

Technische Daten und Funktionen

Der Ryzen 3 3100U Prozessor arbeitet mit einer Frequenz von 1,9 bis 3,2 GHz. Interessanterweise verfügt er über einen integrierten Grafikprozessor (iGPU) Vega 8, der deutlich leistungsfähiger ist als andere Chips seiner Klasse. Der TDP-Wert kann zwischen 12 und 35 W variieren. Es ist anzumerken, dass dieses Modell zwar zur Ryzen 3000 Serie gehört, aber auf der älteren Zen+ Architektur und einem 12nm-Verfahren basiert.

Zusammen mit diesem Modell wurde auch der Ryzen 5 3510U vorgestellt. Dieser Chip basiert ebenfalls auf der Zen+ Architektur, ist jedoch deutlich leistungsstärker: Er kann dank vier Kernen und SMT-Technologie mit acht Threads arbeiten. Seine maximale Frequenz beträgt 3,7 GHz, und die Grafikeinheit ist wie beim kleineren Modell mit Vega 8 ausgestattet. Dies wird als preiswerte und zuverlässige Lösung für Laptops angesehen.

Speziallösung für Desktop-PCs

Neben den mobilen Chips kündigte AMD auch das Modell Ryzen 7 4700LE für Desktop-PCs an. Dieses Modell ist ein Acht-Kern-Prozessor, der auf dem 7nm-Verfahren und der Zen 2 Architektur basiert. Seine maximale Betriebsfrequenz erreicht 4,2 GHz. Wichtig ist, dass dieser Prozessor keinen integrierten Grafikkern besitzt und für den AM4 Sockel vorgesehen ist.

Das Modell Ryzen 7 4700LE wurde hauptsächlich für das OEM-Segment, also für Computerhersteller, produziert. Auf dem Markt in Usbekistan könnten solche Prozessoren häufig in fertigen Marken-PCs vorkommen. Die Veröffentlichung solcher "alt-neuen" Chips zeigt AMDs Bestreben, alle Marktsegmente, insbesondere preisbewusste Nutzer, abzudecken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass AMD seine erfolgreichen Architekturen der Vergangenheit wiederbelebt. Dies dient dazu, die Laptop-Preise zu senken und stabile Plattformen für Firmenkunden zu schaffen. Obwohl sie nicht mit High-End-Grafikkarten wie NVIDIA RTX konkurrieren können, sind sie ideal für tägliche Büroarbeiten und Lernaufgaben.