In Peredelkino findet eine Fotografie-Residenz mit Huawei-Flaggschiffen statt

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In Peredelkino findet eine Fotografie-Residenz mit Huawei-Flaggschiffen statt

Zum ersten Mal in seiner Geschichte organisiert das berühmte Haus der Kreativität Peredelkino in der Region Moskau ein spezielles Residenzprojekt für Fotografen. Das einwöchige Projekt mit dem Titel „Näher, als es scheint“ beginnt am 23. August 2026 und wird gemeinsam mit Huawei umgesetzt. Die Initiative widmet sich der Dokumentation des Alltags, der Architektur und der Natur der Schriftsteller-Siedlung mit modernen Smartphones und zieht die Aufmerksamkeit von Kunstliebhabern auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist die bekannte Fotografin und Galeristin Nina Gomiashvili als leitende Kuratorin des Projekts beteiligt. Acht im Rahmen eines Wettbewerbs ausgewählte Autoren beschäftigen sich mit dokumentarischer, Natur- und Architekturfotografie sowie mit den Themen Erinnerung und Alltag. Im Mittelpunkt des Programms stehen Aufnahmen aus der Distanz und die Zoom-Möglichkeiten. Dadurch können die Kreativen wichtige Details festhalten, ohne sich ihrer Umgebung zu nähern.

Technische Möglichkeiten und fortschrittliche Geräte

Während des Projekts werden den Teilnehmern die neuesten Flaggschiffmodelle von Huawei zur Verfügung gestellt: die Smartphones Huawei Pura 90s Pro Max und Pura 90s Pro. Das fortschrittlichste Modell der Reihe, das Pura 90s Pro Max, verfügt über ein 200-Megapixel-Periskop-Telemodul mit vierfachem optischem und 100-fachem digitalem Zoom. Dieses Teleobjektiv ermöglicht es, kleine Details auch aus großer Entfernung mit außergewöhnlicher Schärfe aufzunehmen.

Das Gerät besitzt außerdem einen 50-Megapixel-Hauptsensor vom Typ RYYB und eine variable Blende von f/1,4–f/4,0, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen hochwertige Aufnahmen ermöglicht. Das Flaggschiff ist mit einem 6,9-Zoll-Display ausgestattet und setzt auf ein XMAGE-Fotosystem der zweiten Generation, Algorithmen der künstlichen Intelligenz, einen 5-Nanometer-Prozessor HiSilicon Kirin 9030S und einen 6000 mAh-Akku. Die Version Pura 90s Pro bietet ein etwas kleineres 6,6-Zoll-Display, 50-Megapixel-Haupt- und Telekameras sowie ein attraktives Design in verschiedenen Farben.

Offenes Format und digitales Archiv

Die Residenz findet nicht in einem geschlossenen Format statt, sondern steht allen Interessierten offen. Jeden Tag versammeln sich die Autoren zu einer bestimmten Zeit an einem gemeinsamen Tisch, um die aufgenommenen Bilder zu besprechen und die besten Fotos des Tages auszuwählen. Jeder kann diesen Prozess besuchen, Antworten auf seine Fragen erhalten und spezielle Vorträge über die Kunst des Fotografierens mit dem Smartphone anhören.

Die endgültigen Ergebnisse des Projekts werden im September 2026 auf einer speziellen digitalen Seite unter pro-peredelkino.org veröffentlicht. Dort werden die besten Arbeiten der Teilnehmer, Videomaterialien und Beobachtungstagebücher gesammelt. Jedes Foto wird mit Geotags versehen, sodass Besucher künftig spezielle Routen durch Peredelkino zu den von den Autoren hervorgehobenen Sehenswürdigkeiten selbstständig erkunden können.

HuaweiPura 90s Pro MaxPeredelkinoSmartphoneFotografie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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