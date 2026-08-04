Lexar stellt DDR5-Speicher mit chinesischen Chips vor

·178·Technologie
Lexar stellt DDR5-Speicher mit chinesischen Chips vor

Der bekannte Speicherhersteller Lexar hat ein DDR5-7200-RAM-Kit mit einer Gesamtkapazität von 32 GB vorgestellt, das aus zwei 16-GB-Modulen besteht. Laut Ixbt.com gilt der Preis von rund 590 US-Dollar für den heutigen Technologiemarkt als relativ günstig. Das Hauptgeheimnis liegt in der Verwendung in China gefertigter Speicherchips. Darüber berichtete Ixbt.com berichtet .

Chinesische Chips und technische Daten

Lexar erklärte in einer Stellungnahme ausdrücklich, dass das neue Speicher-Kit auf in China gefertigten Chips basiert, nannte jedoch nicht das konkrete Werk. Experten gehen dennoch davon aus, dass es sich um CXMT handelt, ein Unternehmen, das sich derzeit im Halbleitermarkt dynamisch entwickelt und seine Position stärkt.

Die vorgestellten RAM-Module arbeiten mit Timings von 38-48-48-86. Die Betriebsspannung beträgt 1,40 V und gewährleistet eine hohe Kompatibilität mit modernen Systemen. Außerdem unterstützt das Produkt vollständig die Übertaktungsprofile Intel XMP 3.0 und AMD EXPO, die zu den beliebtesten Technologien gehören.

Design und Bedeutung für den Markt

Neben den technischen Eigenschaften wurde auch auf das Design des neuen Speicher-Kits besonderer Wert gelegt. Die Module sind mit hochwertigen Kühlkörpern und einer hellen, attraktiven Beleuchtung ausgestattet, die bei modernen PC-Enthusiasten sehr gefragt ist und eine Überhitzung verhindert.

Das Erscheinen dieses Produkts auf dem Markt schafft ein neues Wettbewerbsumfeld in der Speicherchipproduktion. Der Eintritt in China gefertigter Komponenten in den globalen Markt und ihre Fähigkeit, qualitativ mit führenden Marken zu konkurrieren, könnten künftig zu erschwinglicheren Preisen für leistungsstarke Computerkomponenten beitragen.

LexarDDR5ArbeitsspeicherCXMTTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Robinhood startet Fonds für Investitionen in Y Combinator StartupsRobinhood startet Fonds für Investitionen in Y Combinator StartupsHeute, 17:26MacPaw und Liquid AI bringen KI-Technologien auf GeräteMacPaw und Liquid AI bringen KI-Technologien auf GeräteHeute, 17:26Fonds für Spieleentwickler sammelt in drei Tagen 100.000 US-DollarFonds für Spieleentwickler sammelt in drei Tagen 100.000 US-DollarHeute, 17:21Künstliche Intelligenz und Wetterballons: WindBorne sammelt 37 Millionen US-Dollar einKünstliche Intelligenz und Wetterballons: WindBorne sammelt 37 Millionen US-Dollar einHeute, 16:56SpaceX startet 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink MobileSpaceX startet 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink MobileHeute, 16:53Indischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar einIndischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar einHeute, 16:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt