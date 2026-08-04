Der bekannte Speicherhersteller Lexar hat ein DDR5-7200-RAM-Kit mit einer Gesamtkapazität von 32 GB vorgestellt, das aus zwei 16-GB-Modulen besteht. Laut Ixbt.com gilt der Preis von rund 590 US-Dollar für den heutigen Technologiemarkt als relativ günstig. Das Hauptgeheimnis liegt in der Verwendung in China gefertigter Speicherchips. Darüber berichtete Ixbt.com berichtet .

Chinesische Chips und technische Daten

Lexar erklärte in einer Stellungnahme ausdrücklich, dass das neue Speicher-Kit auf in China gefertigten Chips basiert, nannte jedoch nicht das konkrete Werk. Experten gehen dennoch davon aus, dass es sich um CXMT handelt, ein Unternehmen, das sich derzeit im Halbleitermarkt dynamisch entwickelt und seine Position stärkt.

Die vorgestellten RAM-Module arbeiten mit Timings von 38-48-48-86. Die Betriebsspannung beträgt 1,40 V und gewährleistet eine hohe Kompatibilität mit modernen Systemen. Außerdem unterstützt das Produkt vollständig die Übertaktungsprofile Intel XMP 3.0 und AMD EXPO, die zu den beliebtesten Technologien gehören.

Design und Bedeutung für den Markt

Neben den technischen Eigenschaften wurde auch auf das Design des neuen Speicher-Kits besonderer Wert gelegt. Die Module sind mit hochwertigen Kühlkörpern und einer hellen, attraktiven Beleuchtung ausgestattet, die bei modernen PC-Enthusiasten sehr gefragt ist und eine Überhitzung verhindert.

Das Erscheinen dieses Produkts auf dem Markt schafft ein neues Wettbewerbsumfeld in der Speicherchipproduktion. Der Eintritt in China gefertigter Komponenten in den globalen Markt und ihre Fähigkeit, qualitativ mit führenden Marken zu konkurrieren, könnten künftig zu erschwinglicheren Preisen für leistungsstarke Computerkomponenten beitragen.