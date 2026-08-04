Preise für GeForce RTX 50-Grafikkarten steigen in Südkorea stark

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Preise für GeForce RTX 50-Grafikkarten steigen in Südkorea stark

Die Nachfrage nach den Grafikchips der nächsten Generation von NVIDIA und die Preispolitik des Unternehmens stehen auf dem Weltmarkt erneut im Mittelpunkt. Laut ixbt.com stehen die Preise für GeForce RTX 50-Grafikkarten in Südkorea vor einem Anstieg um 20–30 Prozent, und der Prozess hat bereits begonnen. Laut dem Bericht zufolge.

Große Technologiehersteller haben ihre Produktlieferungen Berichten zufolge vor den für August erwarteten Preiserhöhungen vorübergehend eingestellt. Nach Angaben eines lokalen Distributors erwägt ein Unternehmen mit einem kleinen Anteil am Binnenmarkt, die Preise um etwa 20 Prozent zu erhöhen. Andere große Hersteller bereiten Preiserhöhungen von bis zu 30 Prozent vor.

Aktuelle Marktpreise und Preissteigerungen bei den Flaggschiffmodellen

Die Preisänderungen spiegeln sich bereits im Einzelhandel wider. Auf dem südkoreanischen Markt wird die GeForce RTX 5070 derzeit insbesondere für mindestens etwa 770 US-Dollar angeboten. Dies stellt für Käufer eine zusätzliche finanzielle Belastung dar.

Der größte Sprung wurde beim Flaggschiff GeForce RTX 5090 verzeichnet. Diese leistungsstärkste Grafikkarte wird derzeit für mindestens 5.100 US-Dollar verkauft. Zum Vergleich: Das sind genau 1.000 US-Dollar mehr als vor einem Monat.

Globale Trends

Experten zufolge ist die aktuelle Situation das Ergebnis bereits umgesetzter Preiserhöhungen. Ob die Preise jedoch weiter steigen werden, ist derzeit unklar. In der vergangenen Woche wurde festgestellt, dass Geräte der GeForce RTX 50-Serie in nahezu allen Regionen weltweit deutlich teurer geworden sind.

Die zentrale Frage ist nun, wie stark die Preise noch steigen werden und ob die aktuellen Preise zumindest für die kommenden Tage endgültig bleiben. Veränderungen in der globalen Lieferkette und die Politik der Hersteller wirken sich weiterhin auf die Verbraucher aus.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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