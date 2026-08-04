Honor Band 11 Pro vorgestellt: 26 Tage Akkulaufzeit und GPS

Die bekannte chinesische Technologiemarke Honor hat ihre neuen Fitness-Armbänder der nächsten Generation nach der zehnten Generation offiziell vorgestellt. Die neue Reihe mit Honor Band 11 und Band 11 Pro bietet verbesserte OLED-Displays, erweiterte Sportmodi und moderne Gesundheitsfunktionen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com zeichnen sich die neuen Geräte im Vergleich zur vorherigen Generation durch eine deutlich längere Akkulaufzeit und ein modernes Design aus. Das Standardmodell Honor Band 11 verfügt über ein 1,57 Zoll großes OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz und einer Auflösung von 256×402 Pixeln. Es wird von gebogenem 2.5D-Glas geschützt.

Technische Daten und Standardmodell

Das Gehäuse der Standardversion besteht aus verstärktem Polymer, ist nur 8,99 Millimeter dick und wiegt 15,3 Gramm. Zudem bietet das Gerät eine Wasserdichtigkeit nach 5ATM, sodass Schwimmen möglich ist. Tauchen wird jedoch nicht empfohlen.

Die Zahl der Sportmodi wurde von zuvor 96 auf 113 erhöht. Der 250 mAh große Akku verlängert die Laufzeit von 14 Tagen bei der vorherigen Generation auf 18 Tage. Das Gesundheitsmonitoring umfasst die kontinuierliche Messung der Herzfrequenz, des Blutsauerstoffgehalts (SpO2), des Schlafs und des Stressniveaus.

Vorteile der Honor Band 11 Pro

Das fortschrittliche Modell der Reihe, die Honor Band 11 Pro, verfügt über ein größeres 1,61-Zoll-Display. Die typische Helligkeit beträgt 700 Nits, die Spitzenhelligkeit erreicht 2000 Nits. Das Gehäuse der Pro-Version besteht aus einer Aluminiumlegierung.

Der 400 mAh große Akku auf Basis der Silizium-Kohlenstoff-Technologie ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 26 Tagen mit einer Akkuladung. Neben den grundlegenden Funktionen unterstützt die Pro-Version Bluetooth-Telefonie, ein NFC-Modul und integriertes GPS.

Honor hat bislang keine offiziellen Angaben zum internationalen Marktstart der neuen Fitness-Armbänder gemacht. Dennoch haben das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Ausstattung auf dem chinesischen Markt bereits die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich gezogen.