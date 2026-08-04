Honor Band 11 Pro vorgestellt: 26 Tage Akkulaufzeit und GPS

·101·Technologie
Honor Band 11 Pro vorgestellt: 26 Tage Akkulaufzeit und GPS

Die bekannte chinesische Technologiemarke Honor hat ihre neuen Fitness-Armbänder der nächsten Generation nach der zehnten Generation offiziell vorgestellt. Die neue Reihe mit Honor Band 11 und Band 11 Pro bietet verbesserte OLED-Displays, erweiterte Sportmodi und moderne Gesundheitsfunktionen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com zeichnen sich die neuen Geräte im Vergleich zur vorherigen Generation durch eine deutlich längere Akkulaufzeit und ein modernes Design aus. Das Standardmodell Honor Band 11 verfügt über ein 1,57 Zoll großes OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz und einer Auflösung von 256×402 Pixeln. Es wird von gebogenem 2.5D-Glas geschützt.

Technische Daten und Standardmodell

Das Gehäuse der Standardversion besteht aus verstärktem Polymer, ist nur 8,99 Millimeter dick und wiegt 15,3 Gramm. Zudem bietet das Gerät eine Wasserdichtigkeit nach 5ATM, sodass Schwimmen möglich ist. Tauchen wird jedoch nicht empfohlen.

Die Zahl der Sportmodi wurde von zuvor 96 auf 113 erhöht. Der 250 mAh große Akku verlängert die Laufzeit von 14 Tagen bei der vorherigen Generation auf 18 Tage. Das Gesundheitsmonitoring umfasst die kontinuierliche Messung der Herzfrequenz, des Blutsauerstoffgehalts (SpO2), des Schlafs und des Stressniveaus.

Vorteile der Honor Band 11 Pro

Das fortschrittliche Modell der Reihe, die Honor Band 11 Pro, verfügt über ein größeres 1,61-Zoll-Display. Die typische Helligkeit beträgt 700 Nits, die Spitzenhelligkeit erreicht 2000 Nits. Das Gehäuse der Pro-Version besteht aus einer Aluminiumlegierung.

Der 400 mAh große Akku auf Basis der Silizium-Kohlenstoff-Technologie ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 26 Tagen mit einer Akkuladung. Neben den grundlegenden Funktionen unterstützt die Pro-Version Bluetooth-Telefonie, ein NFC-Modul und integriertes GPS.

Honor hat bislang keine offiziellen Angaben zum internationalen Marktstart der neuen Fitness-Armbänder gemacht. Dennoch haben das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Ausstattung auf dem chinesischen Markt bereits die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich gezogen.

HonorFitness-ArmbandTechnologieGadgetsNachrichten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Robinhood startet Fonds für Investitionen in Y Combinator StartupsRobinhood startet Fonds für Investitionen in Y Combinator StartupsHeute, 17:26MacPaw und Liquid AI bringen KI-Technologien auf GeräteMacPaw und Liquid AI bringen KI-Technologien auf GeräteHeute, 17:26Fonds für Spieleentwickler sammelt in drei Tagen 100.000 US-DollarFonds für Spieleentwickler sammelt in drei Tagen 100.000 US-DollarHeute, 17:21Künstliche Intelligenz und Wetterballons: WindBorne sammelt 37 Millionen US-Dollar einKünstliche Intelligenz und Wetterballons: WindBorne sammelt 37 Millionen US-Dollar einHeute, 16:56SpaceX startet 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink MobileSpaceX startet 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink MobileHeute, 16:53Indischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar einIndischer Elektroroller-Startup River sammelt 120 Millionen US-Dollar einHeute, 16:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt
Energierevolution: Neue Natrium-Ionen-Akkus mit 25 Jahren Lebensdauer auf dem Markt