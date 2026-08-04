Snap-Chef wich Fragen zu den Verkäufen der Specs-Smartbrille aus

Laut Ixbt.com wich Snap-CEO Evan Spiegel bei einem Investorentreffen zu den Ergebnissen des zweiten Quartals einer klaren Antwort auf Fragen zur anfänglichen Nachfrage und zu Vorbestellungen für die mit Spannung erwartete neue Specs-Smartbrille aus. Dies löste vor der offiziellen Präsentationsveranstaltung im September Interesse und Diskussionen im Technologiemarkt aus, da das neue Gerät als strategisch wichtiger Schritt für die Zukunft des Unternehmens gilt. Techcrunch.com berichtet darüber.

Während des Treffens betonte Spiegel, dass Kunden und Nutzer das Gerät direkt ausprobieren möchten. Seinen Worten zufolge bedeutet der Preis von 2195 US-Dollar, dass Käufer diese Entscheidung sorgfältig abwägen werden. Entwickler und Fachleute, die mit den Möglichkeiten der Plattform vertraut sind, können die technologischen Fortschritte gut einschätzen. Für breite Verbraucherschichten ist es jedoch äußerst wichtig, das Gerät persönlich zu sehen, in die Hand zu nehmen und auszuprobieren.

Preisstrategie und Wettbewerb im Markt

Dieser Vergleich zeigt, dass Specs im Vergleich zu anderen beliebten Wearables auf dem Markt teurer ist. So beginnen die Preise für die smarten Meta-Ray-Ban-Brillen bei etwa 350 Dollar, wodurch das Produkt von Snap deutlich teurer ist. Zugleich wurde darauf hingewiesen, dass das Gerät günstiger als Apples Vision-Pro-Headset ist, dessen Preis bei 3500 Dollar beginnt. Das Unternehmen stellte das Gerät im Juni nach mehr als einem Jahrzehnt Entwicklungsarbeit vor und versucht nun, seinen Platz im Markt zu finden.

Investoren fragten Spiegel, warum gerade diese Finanzstrategie gewählt wurde, weshalb Snap unabhängig agiert, anstatt sich mit anderen großen Partnern zusammenzuschließen, und worauf ein Erfolg im Wettbewerb mit Giganten wie Apple, Meta und Alphabet beruhen könne. Spiegel antwortete, dass die Möglichkeit, die Computing-Plattform der Zukunft zu schaffen, enorm sei und Snap sich in diesem Bereich auf die eigenen Fähigkeiten verlassen werde.

First-Mover-Vorteil und Zukunftspläne

Spiegel zufolge verstehen manche Menschen möglicherweise noch nicht vollständig, wie technisch komplex das Specs-Gerät ist. Als das Unternehmen begann, Innovationen im Bereich sozialer Netzwerke einzuführen, war es nach etablierten Apps wie Facebook, Instagram und Twitter ein später Marktteilnehmer. Bei dieser neuen Gerätekategorie sei Snap jedoch First Mover, betonte er. Dadurch könne das Unternehmen seine Stärken als Innovator zeigen.

Auf die Frage nach der Marktakzeptanz des Produkts erklärte Spiegel, dass eine breite Annahme durch die Massenkundschaft möglicherweise erst in den letzten Jahren des Jahrzehnts eintreten werde. Er fügte hinzu, dass Gewicht und Preis des Geräts künftig sinken müssten, damit die Verkaufszahlen deutlich steigen könnten. Dennoch bietet es dem Unternehmen einen wichtigen Vorteil, dass Entwickler in den vergangenen Jahren Apps für die Specs-Plattform erstellt haben.