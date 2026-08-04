Pakhtakor hat seine Offensive vor dem entscheidenden Saisonabschnitt mit einem der besten Torschützen der irakischen Nationalmannschaft verstärkt. Der 30-jährige Aymen Hussein unterschrieb beim Klub aus Taschkent einen Vertrag bis zum Saisonende.

Die kurzfristige Vereinbarung mit dem international erfahrenen Stürmer zeigt, dass der Klub sofortige Ergebnisse von ihm erwartet. Während die Löwen um den Titel kämpfen, könnten Husseins Tore zu einem entscheidenden Faktor im Saisonendspurt werden.

Vereinbarung bis zum Saisonende

Laut dem Pressedienst von Pakhtakor läuft Aymen Husseins Vertrag bis zum Ende der Saison 2026.

Dies ist kein langfristiger Transfer. Zunächst werden die Parteien bis zum Saisonende zusammenarbeiten. Über die weitere Zukunft könnte abhängig von den Leistungen des Spielers und seiner Anpassung an die Mannschaft entschieden werden.

Husseins Hauptaufgabe ist klar: den Konkurrenzkampf in der Offensive zu erhöhen und in entscheidenden Spielen zu treffen.

Laut dem Spielplan auf der offiziellen Klub-Website liegt Pakhtakor im oberen Bereich des Titelrennens. Die Verpflichtung eines fitten und erfahrenen Mittelstürmers mitten in der Saison kann daher als Entscheidung für kurzfristige Ergebnisse bewertet werden.

Einer der Anführer der irakischen Nationalmannschaft

Aymen Hussein wurde am 22. März 1996 geboren. Der 190 Zentimeter große Mittelstürmer zählt seit Jahren zu den wichtigen Spielern der irakischen Nationalmannschaft.

Vor dem Play-off zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hatte Hussein laut FIFA 32 Tore für seine Nationalmannschaft erzielt. Danach traf er im entscheidenden Play-off gegen Bolivien und im WM-Spiel gegen Norwegen. Damit wird die Klubangabe, dass er für den Irak nun 34 Tore erzielt hat, logisch bestätigt.

Besonders sein Tor gegen Bolivien war entscheidend für die Rückkehr des Irak zur Weltmeisterschaft nach 40 Jahren. Reuters bezeichnete ihn als erfahrenen Stürmer, der die irakische Offensive bei der WM 2026 anführt.

120 Vereinstore — was bekommt Pakhtakor?

Nach Angaben von Pakhtakor hat Aymen Hussein in Meisterschaftsspielen auf Klubebene insgesamt 120 Tore erzielt.

Seine Karriere beschränkt sich nicht auf die irakische Liga. Der Stürmer spielte im Laufe der Jahre in den Ligen von:

Irak;

Katar;

Tunesien;

den Vereinigten Arabischen Emiraten;

Marokko

Er war in den Meisterschaften dieser Länder aktiv.

Hussein spielte für irakische Klubs wie Duhok, Al-Naft, Al-Shorta, Al-Quwa Al-Jawiya und Al-Karma. Im Ausland vertrat er CS Sfaxien, Umm Salal, Al-Markhiya, Al-Khor, Al-Wakrah, Al-Jazira und Raja CA.

Diese Laufbahn zeigt, dass der Spieler Erfahrung in verschiedenen Ligen, taktischen Systemen und Umgebungen mit hohem Druck gesammelt hat.

Was kann Hussein dem Spiel von Pakhtakor hinzufügen?

Aymen Hussein verfügt über die Eigenschaften eines klassischen Mittelstürmers. Aufgrund seiner Größe und Position kann der Stürmer Pakhtakor im Strafraum als Anspielstation dienen, bei Flanken von den Außenbahnen als Zielspieler fungieren und bei Standardsituationen für zusätzliche Gefahr sorgen. Dies ist eine taktische Einschätzung auf Grundlage seiner körperlichen Voraussetzungen und Position.

Durch seine Verpflichtung ergeben sich für das Trainerteam mehrere neue Möglichkeiten:

Bereich Erwartete Wirkung Spiel im Strafraum Zweikämpfe mit Verteidigern und Torabschluss Kopfballspiel Gefahr bei Flanken Erfahrung Umgang mit Druck in entscheidenden Spielen Rotation Konkurrenz unter den Stürmern Standardsituationen Zusätzliche Anspielstation bei Ecken und Freistößen

Entscheidend wird jedoch sein, wie schnell er sich an die neue Liga anpasst. In der Super League schließen Mannschaften das Zentrum häufig eng und wählen gegen Spitzenteams eine defensive Spielweise. Hussein muss wenige Chancen konsequent nutzen.

Vertraute Umgebung im Kader

Aymen Hussein dürfte sich bei Pakhtakor nicht völlig fremd fühlen. Mit Bashar Resan und Zaid Tahseen stehen auch zwei irakische Nationalspieler im Kader. Beide sind auf der offiziellen Kaderseite des Klubs aufgeführt.

Das kann dem neuen Stürmer helfen:

mit seinen Mitspielern zu kommunizieren;

die Anforderungen des Klubs zu verstehen;

sich an die Kombinationen auf dem Platz anzupassen;

sich an das tägliche Leben in Taschkent zu gewöhnen

Diese Faktoren können ihm bei der Eingewöhnung helfen.

Besonders die gemeinsame Erfahrung mit Bashar Resan in der Nationalmannschaft könnte das Zusammenspiel in der Offensive beschleunigen.

Warum hat Pakhtakor diesen Transfer gerade jetzt getätigt?

Bei Transfers zur Saisonmitte suchen Klubs normalerweise eher einen Spieler, der sofort eingesetzt werden kann, als einen Fußballer, der eine lange Entwicklungsphase benötigt.

Husseins Alter, internationale Erfahrung und Status in der Nationalmannschaft erklären die Entscheidung von Pakhtakor. Anders als ein junger Spieler braucht er nicht mehrere Jahre, um sich an den Profifußball zu gewöhnen. Die entscheidende Frage lautet: Wie schnell kann sich der Stürmer an seine neue Mannschaft und die Bedingungen der Super League anpassen?

Der kurzfristige Vertrag ist für beide Seiten eine Bewährungsprobe:

Pakhtakor bewertet die tatsächliche Effektivität des Stürmers;

Hussein erhält die Chance, sich in einer neuen Liga zu beweisen;

eine erfolgreiche Zusammenarbeit könnte den Weg zu einer Vertragsverlängerung ebnen.

Die wichtigste Erwartung an den Neuzugang sind Tore

Es ist nachvollziehbar, dass Aymen Husseins Name, sein Ansehen in der Nationalmannschaft und seine Leistungen in früheren Ligen bei den Fans von Pakhtakor große Hoffnungen wecken. Im Fußball wird der wahre Wert eines Transfers jedoch nicht an früheren Zahlen, sondern an den Ergebnissen beim neuen Klub gemessen.

Bis zum Saisonende bleibt Hussein nicht viel Zeit. Er muss sich in jedem Spiel beweisen, sich schnell in das Angriffssystem der Mannschaft integrieren und im Titelrennen wichtige Tore erzielen.

Pakhtakor geht mit dem erfahrenen Stürmer ein Risiko ein, verfolgt dabei aber ein klares Ziel: In der wichtigsten Saisonphase einen Spieler zur Verfügung zu haben, der Tore erzielen kann.

Wie viele Tore wird Aymen Hussein deiner Meinung nach bis zum Saisonende für Pakhtakor erzielen? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren und teile den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!