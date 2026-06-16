Ayaneo kündigt neue Pocket Micro 2 Handheld-Spielekonsole an

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Ayaneo kündigt neue Pocket Micro 2 Handheld-Spielekonsole an

Ayaneo, das sich auf dem Markt für tragbare Spielgeräte etabliert hat, hat offiziell bestätigt, dass es an einem Nachfolger der beliebten Pocket Micro Konsole arbeitet. Dieses Update, das seit über zwei Jahren erwartet wird, trägt den Namen Pocket Micro 2 und richtet sich an Retro-Gamer sowie Liebhaber kompakter Gadgets. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Originalmodell erregte seinerzeit durch sein Design, das an den legendären Game Boy Micro erinnerte, und den Betrieb unter Android Aufmerksamkeit. Die neue Geräteserie verspricht signifikante Fortschritte nicht nur in der Optik, sondern auch bei den technischen Möglichkeiten. Laut Informationen auf den offiziellen Social-Media-Seiten der Marke Ayaneo wird das neue Gadget wesentlich leistungsfähiger als sein Vorgänger sein.

Technische Daten und erwartete Änderungen

Bisher werden die genauen technischen Spezifikationen und das Aussehen des Ayaneo Pocket Micro 2 geheim gehalten. Wie jedoch ixbt.com berichtet, hat der Hersteller angedeutet, dass ein leistungsstärkerer SoC (System on Chip) verbaut wird. Zur Erinnerung: Die erste Generation des Pocket Micro und die erschwingliche Pocket Micro Classic Version waren mit einem Helio G99 Prozessor ausgestattet.

Der neue Prozessor ermöglicht es der Konsole, nicht nur Retro-Games, sondern auch modernere und ressourcenintensivere Android-Spiele problemlos auszuführen. Dies steigert wiederum die Wettbewerbsfähigkeit des Geräts. Das Unternehmen plant in den nächsten Tagen eine spezielle Online-Präsentation, bei der alle Details bekannt gegeben werden sollen.

Die Pläne von Ayaneo in dieser Richtung beschränken sich nicht nur auf das Pocket Micro 2. Berichten zufolge plant die Marke für 2026 die Veröffentlichung eines weiteren Modells im vertikalen Design namens Konkr Pocket Block. Dies belegt, dass das Unternehmen eine langfristige Strategie im Segment der kompakten Spielgeräte verfolgt.

Solche Geräte sind natürlich auch für Nutzer in Usbekistan interessant. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Handheld-Konsolen im Land gestiegen. Ayaneo-Produkte zeichnen sich in der Regel durch hochwertige Materialien und ein einzigartiges Design aus, was sie zur idealen Wahl für Sammler und Gelegenheitsspieler macht.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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