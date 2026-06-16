Casio AQ230A-7DMQY: Eine Verbindung aus klassischem Stil und moderner Funktionalität

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Casio AQ230A-7DMQY: Eine Verbindung aus klassischem Stil und moderner Funktionalität

Die berühmte japanische Marke Casio aktualisiert weiterhin ihre legendäre Vintage-Kollektion. Das Unternehmen hat eine neue universelle Armbanduhr unter der Modellnummer AQ230A-7DMQY vorgestellt. Dieses auf dem US-Markt erschienene Modell zieht mit seinem Retro-Design und seinem erschwinglichen Preis die Aufmerksamkeit vieler auf sich. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Hauptmerkmal des neuen Modells spiegelt sich in seinem Hybrid-Zifferblatt wider. Während im oberen Teil der Uhr das traditionelle analoge Erscheinungsbild mit zwei Zeigern beibehalten wurde, befindet sich im unteren Teil ein kleiner digitaler Bildschirm. Dieser Ansatz richtet sich an Benutzer, die eine klassische Optik schätzen, aber nicht auf moderne Funktionen verzichten möchten.

Technische Daten und Design

Das Uhrengehäuse ist aus verchromtem Polymermaterial gefertigt und hat kompakte Maße: 38,8 x 29,8 x 8,1 mm. Mit einem Gewicht von nur 47 Gramm ist das Gerät am Handgelenk kaum spürbar. Das Armband aus rostfreiem Stahl verfügt über einen speziellen Mechanismus, mit dem die Länge ohne zusätzliche Werkzeuge angepasst werden kann.

Laut ixbt.com umfasst das Modell AQ230A-7DMQY die folgenden Funktionen:

  • Dual-Time-Anzeige (zwei Zeitzonen);
  • Stoppuhr und Alarmsystem;
  • Stündliche Signalfunktion;
  • Automatischer Kalender.
Das Display des Geräts ist durch Polymerglas geschützt. Obwohl die Uhr nicht zum Tauchen geeignet ist, ist sie so konzipiert, dass sie zufälligen Wasserspritzern und Regen im Alltag standhält.

Energieeffizienz und Preis

Die Casio-Ingenieure haben besonderes Augenmerk auf die autonome Betriebsdauer der Uhr gelegt. Eine kleine Batterie vom Typ SR920W gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb des Geräts über drei Jahre. Dies ermöglicht es dem Benutzer, sich lange Zeit keine Sorgen um die technische Wartung zu machen.

Derzeit ist das neue Vintage-Modell mit 60 US-Dollar bewertet. In Anbetracht der Tatsache, dass Retro-Modelle der Marke Casio auch auf dem Markt in Usbekistan sehr beliebt sind, ist zu erwarten, dass diese Neuheit bald in den Regalen lokaler Einzelhändler erscheinen wird. Solche Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl für Männer als auch für Frauen gleichermaßen geeignet sind.

CasioVintageTechnologieGadgetUhr
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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