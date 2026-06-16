Huawei bereitet ersten Desktop-PC mit HarmonyOS vor

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Huawei bereitet ersten Desktop-PC mit HarmonyOS vor

Der chinesische Tech-Gigant Huawei steht kurz davor, einen revolutionären Schritt auf dem Personal-Computer-Markt zu machen. Jüngsten Leaks zufolge bereitet das Unternehmen die Einführung eines vollständigen Desktop-PCs vor, der auf seinem eigenen HarmonyOS-Betriebssystem läuft. Dieses Gerät ist ein wichtiger Teil der Strategie von Huawei, Windows vollständig aufzugeben und sein eigenes Ökosystem weiter zu stärken. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Geleakten Bildern zufolge wird das neue Produkt in einem klassischen Format präsentiert: ein komplettes Set bestehend aus Gehäuse, Monitor, Tastatur und Maus. Das Design des Geräts ist im minimalistischen und modernen Stil der Marke Huawei gehalten und sowohl für den Heimgebrauch als auch für professionelle Büroumgebungen konzipiert.

Neue Möglichkeiten für den Unternehmenssektor

Die Besonderheit des neuen Computers liegt in seiner Software — einer speziellen Version von HarmonyOS, die für den Desktop angepasst wurde. Dieses System verfügt über eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die den Nutzern eine bequemere Navigation und effizientes Multitasking ermöglicht. Laut HuaweiCentral ist das System primär für Unternehmenskunden wie Unternehmen, staatliche Institutionen und den Finanzsektor optimiert.

Bisher wurden keine genauen technischen Daten veröffentlicht, insbesondere welche CPU oder GPU zum Einsatz kommen wird. Experten vermuten jedoch, dass Huawei seine Kirin-Chips verwenden oder mit lokalen Herstellern zusammenarbeiten könnte. Dies würde dazu beitragen, die Unabhängigkeit der chinesischen Technologien von externen Einflüssen zu gewährleisten.

Geplant ist die offizielle Präsentation des Geräts im Rahmen der HDC 2024 (Huawei Developer Conference), wobei der kommerzielle Verkauf voraussichtlich im September dieses Jahres beginnt. In den Monaten Juli und August sollen Tests in geschlossenen Kreisen stattfinden.

Diese Neuigkeit könnte auch für den Markt in Usbekistan interessant sein, da die Marke Huawei im Bereich Smartphones und Netzwerktechnik eine führende Position im Land einnimmt. Sollte HarmonyOS auch auf dem internationalen Markt populär werden, könnten lokale Nutzer eine ernsthafte Alternative zu Windows und macOS erhalten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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