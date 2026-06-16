Seit der Bronzezeit nutzt die Menschheit nahezu die gleiche Methode zur Herstellung von Metalllegierungen: Verschiedene Metalle werden in einem Gefäß geschmolzen und vermischt, bis ein neues, stärkeres Material entsteht. Das Startup Foundation Alloy hat jedoch eine neue Technologie eingeführt, die diesen traditionellen Ansatz grundlegend verändert. Anstatt Metalle zu schmelzen, hat das Unternehmen eine Technologie entwickelt, um sie durch ein spezielles „Schlagen“ zu verbinden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet sagt.

In einem Interview mit TechCrunch betonte Jake Guglin, Gründer und CEO von Foundation Alloy, dass ihre Methode darauf basiert, Materialien mit neuen Eigenschaften zu schaffen, indem Metallpulverpartikel gegeneinander prallen. Dieser Prozess ermöglicht die Bildung einzigartiger physikalischer Eigenschaften, die kein anderer Hersteller erreichen kann. Derzeit verkauft das Startup seine Spezialmetalle in kleinen Chargen, wobei es heißt, dass die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteigt.

Eine neue Ära in der Industrie und Energieeffizienz

Es wird erwartet, dass die Technologie von Foundation Alloy in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Halbleiterproduktion und im Verteidigungssektor breite Anwendung finden wird. Zudem führt das Startup Pilotprojekte mit Herstellern von Luxusuhren und Kochmessern durch. Laut Guglin verbessert die neue Methode nicht nur die Qualität, sondern reduziert auch drastisch die Produktionsabfälle und Kosten.

Der Verzicht auf den traditionellen Schmelzprozess ist auch ökologisch sehr vorteilhaft. Die von Foundation Alloy eingesetzte Festkörpertechnologie verbraucht etwa zehnmal weniger Energie als herkömmliche Methoden. Dies ist ein entscheidender Faktor für Industriegiganten, die weltweit bestrebt sind, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.

Wissenschaftliche Grundlagen und Investitionen

Diese Technologie ist das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung der letzten 20 Jahre. Wissenschaftler unter der Leitung von Tim Rupert und Chris Schuh legten den Grundstein für diese Innovation, indem sie Veränderungen von Metallen auf Nanometer-Ebene untersuchten. Chris Schuh ist ein erfahrener Experte, der zuvor erfolgreiche Startups wie Desktop Metal und Xtalic mitbegründet hat.

Das Unternehmen strebt an, das Produktionsvolumen bis 2027 auf mehrere Tonnen pro Woche zu steigern. Zu diesem Zweck wurden in einer von Voyager Ventures angeführten Serie-A-Finanzierungsrunde 22 Millionen Dollar eingeworben. Zu den Investoren gehören die folgenden renommierten Unternehmen:

Yamaha Motors

America’ Frontier Fund

Trust Ventures

Engine Ventures

Kanematsu Corporation

Wie berichtet, wird die Kanematsu Corporation auch den Vertrieb der Metalle des Startups auf den Märkten in Japan und Südostasien übernehmen. Dies könnte in Zukunft den Weg für einen leichteren Zugang zu hochtechnologischen Metallmaterialien für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan ebnen.

Das Ziel jeder Legierung ist es, zwei oder mehr metallische Elemente auf molekularer Ebene perfekt zu verbinden. Durch die Methode von Foundation Alloy wird eine gleichmäßige Wiederholung der Kristallgitter im gesamten Material erreicht, was die Haltbarkeit und andere Eigenschaften des Metalls erheblich verbessert.