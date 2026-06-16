SpaceX kündigt großen KI-Deal an: Cursor wird für 60 Milliarden Dollar übernommen

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SpaceX kündigt großen KI-Deal an: Cursor wird für 60 Milliarden Dollar übernommen

SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat eine neue Vereinbarung bekannt gegeben, die die Technologiewelt erschüttert hat. Das Unternehmen hat zugestimmt, das Startup Cursor, das KI-Tools für die Programmierung entwickelt, im Austausch für Aktien im Wert von 60 Milliarden Dollar zu übernehmen. Dieser strategische Schritt erfolgte nur wenige Tage nach Abschluss des historischen IPO-Prozesses (Börsengang) von SpaceX. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet es.

Dieser Deal zielt darauf ab, die KI-Sparte innerhalb von SpaceX zu stärken. Es ist anzumerken, dass diese Sparte Anfang dieses Jahres durch die Fusion mit Elon Musks Unternehmen xAI entstanden ist. Laut TechCrunch hatte Cursor vor der Vereinbarung mit SpaceX geplant, Investitionen von Giganten wie Andreessen Horowitz, Thrive und NVIDIA zu gewinnen, wobei sein Marktwert auf 50 Milliarden Dollar geschätzt wurde.

Strategische Ziele und Marktaussichten

In einem Bericht an die Investoren schätzte SpaceX den Markt für KI-Produkte auf enorme fast 26 Billionen Dollar. Dieser Wert entspricht nahezu dem Bruttoinlandsprodukt der USA. Durch die Übernahme von Cursor strebt das Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den weltweit führenden AI-Laboren an. Der Abschluss des Deals wird für das dritte Quartal dieses Jahres erwartet.

Es ist auch zu erwähnen, dass die KI-Sparte von SpaceX in letzter Zeit mit einer Reihe von Schwierigkeiten und Konflikten konfrontiert war. Insbesondere die Möglichkeit, über die Plattform inakzeptable Deepfake-Bilder zu erstellen, löste heftige öffentliche Proteste aus. Derzeit wird diese Abteilung strukturell reorganisiert, wobei die Technologien von Cursor eine wichtige Grundlage in diesem Prozess bilden sollen.

Finanzielle Bedingungen der Vereinbarung

Gemäß den im April bekannt gegebenen ursprünglichen Bedingungen hatte SpaceX zwei Optionen: entweder Cursor für 60 Milliarden Dollar in Aktien zu übernehmen oder im Falle einer Absage des Deals eine Strafgebühr (Break-up Fee) in Höhe von 10 Milliarden Dollar zu zahlen. Das Unternehmen entschied sich für die erste Option und beschloss, seine Zukunft eng mit der KI zu verknüpfen.

Der Name Cursor ist auch unter usbekischen Technologiebegeisterten und Entwicklern bekannt. Diese Plattform gilt als eines der fortschrittlichsten Werkzeuge weltweit zur Automatisierung des Codierungsprozesses und zur Fehlerbehebung. Dass ein Unternehmen wie SpaceX, das sich mit Weltraumtechnologien befasst, dieses Startup übernimmt, bedeutet, dass in Zukunft auch komplexe Engineering-Software mithilfe von AI erstellt wird.

Experten glauben, dass diese Übernahme Teil von Elon Musks Strategie ist, all seine Projekte — Tesla, SpaceX und xAI — in einem einzigen technologischen Ökosystem zu vereinen. SpaceX strebt nun nicht nur die Eroberung des Weltraums an, sondern will auch zu einer führenden Kraft auf dem Softwaremarkt werden.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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