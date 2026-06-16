Telegram in Indien wegen Betrug bei nationalen Prüfungen gesperrt

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Telegram in Indien wegen Betrug bei nationalen Prüfungen gesperrt

Die indische Regierung hat eine vorübergehende Sperrung des Messengers Telegram im Vorfeld der Aufnahmeprüfungen für die größten medizinischen Hochschulen des Landes (NEET (UG)) angeordnet. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Aktivitäten krimineller Gruppen zu unterbinden, die illegal Prüfungsfragen verkaufen und Studenten betrügen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Nach Angaben der National Testing Agency (NTA) gelten die Einschränkungen bis zum 22. Juni. Diese Maßnahme wurde als notwendig erachtet, um die Informationssicherheit während der am 21. Juni stattfindenden Nachprüfungen zu gewährleisten. Die Agentur befürchtet, dass Betrüger die Plattform nutzen, um gefälschte Prüfungsbögen zu verbreiten und Fehlinformationen unter den Bewerbern zu streuen.

Bearbeitungsfunktion für Nachrichten könnte ebenfalls eingeschränkt werden

Es wird erwartet, dass nicht nur Telegram vollständig gesperrt wird, sondern auch bestimmte Funktionen unter Kontrolle gebracht werden. Insbesondere hat die Regierung die Administration des Messengers aufgefordert, die Möglichkeit zur Nachrichtenbearbeitung bis zum 30. Juni zu deaktivieren. NTA-Beamte betonten, dass Betrüger genau diese Funktion nutzen, um gefälschte Beweise dafür zu schaffen, dass Prüfungsfragen angeblich bereits früher durchgesickert seien.

Diese drastischen Maßnahmen werden gemäß Abschnitt 69A des indischen Information Technology Act durchgeführt. Dieser Abschnitt gibt dem Staat das Recht, Online-Dienste und Inhalte zu sperren, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Diese Entscheidung wurde jedoch von digitalen Rechteverteidigern scharf kritisiert.

Organisationen wie die Internet Freedom Foundation bezeichnen die vollständige Sperrung der Telegram-Plattform als "unverhältnismäßige Maßnahme". Ihrer Meinung nach wäre es effektiver, nur gegen illegale Inhalte vorzugehen, anstatt ein gesamtes Kommunikationsmittel zu blockieren. Experten bewerten diese Sperrung als eine temporäre Lösung, die die Wurzel des Problems nicht behebt.

Der größte Markt für den Messenger ist gefährdet

Indien ist gemessen an der Anzahl der Downloads der weltweit größte Markt für Telegram. Daher könnte dieses vorübergehende Verbot den globalen Ruf und die Nutzerbasis des Messengers erheblich beeinträchtigen. Dennoch wurde beobachtet, dass Telegram zum Zeitpunkt der Berichterstattung in Indien noch aktiv war und die Bearbeitungsfunktion funktionierte.

Zur Erinnerung: Der Streit um die NEET (UG)-Prüfungen begann letzten Monat aufgrund eines Skandals im Zusammenhang mit durchgesickerten Fragen. Derzeit laufen Bundesermittlungen, und die Regierung versucht, das nationale Testsystem zu reformieren. Die Situation mit Telegram ist eine weitere Bestätigung für die zunehmende Kontrolle über digitale Plattformen in Indien.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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