KI-Fehler beenden: Startup Probably sammelt 9 Millionen Dollar ein

Während sich KI-Technologien, insbesondere Large Language Models (LLM), ständig weiterentwickeln, bleibt ihr Hauptproblem – Halluzinationen oder die Fehlinterpretation präziser Fakten – weiterhin aktuell. Das Startup Probably, das dieses Problem grundlegend lösen will, hat kürzlich 9 Millionen Dollar vom Venture-Fonds Andreessen Horowitz erhalten. Dieses Projekt verspricht, die Genauigkeit von KI-Systemen auf 99,99 % zu heben, ähnlich wie bei traditioneller Software. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut Peter Elias, dem Gründer von Probably, ist das Hauptziel des Unternehmens, die Übermittlung falscher Informationen an den Nutzer vollständig zu stoppen. Heutzutage liefern ChatGPT oder andere populäre Modelle manchmal selbstbewusst falsche Informationen. Das Startup hat ein spezielles "Data Science Mech Suit"-System entwickelt, um diesen Prozess zu steuern. Dieses System prüft die Antwort der KI über einen deterministischen Validator und lehnt Ergebnisse, die nicht mit der Datenbank übereinstimmen, sofort ab.

Kleine Modelle und hohe Effizienz

Das erste im Rahmen des Projekts entwickelte Produkt ist ein Analysetool, das darauf ausgelegt ist, schnelle Antworten aus komplexen Datensätzen zu gewinnen. Jedes Ergebnis wird zusammen mit Quellenverweisen und einem Audit-Verlauf bereitgestellt. Laut ixbt.com liegt die Besonderheit des Systems darin, dass es auch auf wesentlich einfacheren und kleineren neuronalen Netzen eine hohe Genauigkeit erzielen kann, anstatt die leistungsstärksten und teuersten Modelle zu nutzen.

Elias betont, dass durch eine ausreichende Präzisierung des Kontextes die Last des Modells reduziert werden kann. Derzeit nutzt das Probably-Tool Modelle, die viermal schwächer sind als die führenden (Frontier) Modelle, aber in der Lage sind, auf lokalen Computern (ohne Rechenzentren) zu laufen. Dies ermöglicht es Unternehmen, die KI-Token-Kosten erheblich zu senken.

Zukunftsaussichten und Bereiche

Die Technologie von Probably beschränkt sich nicht nur auf die Datenanalyse. Es ist geplant, diese Engine künftig in folgenden Bereichen einzusetzen, in denen Präzision entscheidend ist:

Buchhaltung und Finanzberichterstattung;

Medizinische Diagnostik und Dienstleistungen;

Analyse juristischer Dokumente;

Engineering und technisches Design.

Der Startup-Gründer ging auch darauf ein, warum große Technologielabore nicht eilen, solche Systeme zu schaffen. Seiner Meinung nach haben Giganten wie OpenAI oder Google ein finanzielles Interesse daran, dass Nutzer wiederholt Anfragen senden, um Modellfehler zu korrigieren, und somit mehr Token verbrauchen. Probably hingegen will durch 100 % Genauigkeit beim ersten Versuch die Zeit und das Geld der Nutzer sparen.

Diese Investition könnte eine neue Phase auf dem KI-Markt einleiten. Wenn das Probably-Team sein Versprechen hält, werden wir bald in eine Ära eintreten, in der Fehler "intelligenter" Bots vollständig eliminiert sind. Dies wird die Möglichkeiten erweitern, KI risikofrei in Geschäftsprozesse zu integrieren.