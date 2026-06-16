Die Marke Commodore, die in der Technologiewelt für ihre legendären Computer bekannt ist, hat eine überraschende Neuheit angekündigt — das Callback 8020 Smartphone. Dieses Gerät wurde speziell für Nutzer entwickelt, die von der Abhängigkeit moderner Gadgets müde sind und einen "Digital Detox" suchen. Das neue Modell soll die goldene Mitte zwischen klassischen Tastentelefonen und komplexen Smartphones besetzen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Commodore-Präsident Peri Fraktik entstand die Idee für das Gerät aus seiner persönlichen Erfahrung im Kampf gegen die Smartphone-Sucht. Das Callback 8020 verzichtet auf ablenkende Zusatzfunktionen und vereint nur die wichtigsten Kommunikationsmittel. Das Gerät ist im "Klapphandy"-Format gestaltet, das an den Geist der 2000er Jahre erinnert.

Leben ohne soziale Netzwerke und Browser

Die Hauptbesonderheit des Smartphones ist, dass es keinen Browser, keine sozialen Netzwerke und keine E-Mail-Clients besitzt. Die Installation dieser Apps ist auf Systemebene untersagt. Das Gerät läuft auf einem Linux-basierten Betriebssystem (vermutlich Sailfish OS). Obwohl es Android-Apps unterstützt, hat der Hersteller Einschränkungen eingeführt, um die Nutzer zu einem bewussten Umgang mit Technologie zu bewegen.

Laut ixbt.com ist das Callback 8020 technisch mit einem MediaTek Helio G81 Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher ausgestattet. Zudem ist eine 32 GB microSD-Karte im Lieferumfang enthalten. Das Gerät unterstützt LTE, Wi-Fi, Bluetooth und GPS-Navigationssysteme, was es funktionaler als einfache Telefone macht.

Hochwertiger Audio-Sound und Sony-Kamera

Die Commodore-Ingenieure haben besonderes Augenmerk auf die Klangqualität gelegt. Im Smartphone ist ein Digital-Analog-Wandler (DAC) auf Audiophilen-Niveau verbaut, der auf Chips von ESS und Cirrus Logic basiert. Dies ermöglicht das Hören von HD Audio und verlustfreier (lossless) Musik. Hochwertige kabelgebundene Kopfhörer sind ebenfalls im Paket enthalten. Zudem verfügt das Gerät über legendäre Commodore SID-Klänge und FM-Radio.

Das Display des Geräts ist ein 3,25-Zoll-IPS-Panel mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln. Auch bei der Kamera wurde nicht gespart: Als Hauptmodul wurde ein 48 Megapixel Sony-Sensor gewählt. Dies ermöglicht es dem Nutzer, hochwertige Fotos zu machen, ohne von sozialen Netzwerken abgelenkt zu werden. Für Nostalgiker ist zudem das klassische Spiel "Snake" vorinstalliert.

Der Preis für das neue Callback 8020 Smartphone wurde auf 500 Dollar festgelegt. Vorbestellungen beginnen am 30. Juni dieses Jahres. Für Kunden, die bereits auf der Warteliste stehen, ist ein Rabatt von 50 Dollar vorgesehen. Auf dem Markt in Usbekistan könnten solche Geräte vor allem einen kleinen Kreis von Nutzern ansprechen, die einen einzigartigen Stil schätzen und eine Pause von Gadgets wünschen.