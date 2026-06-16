SpaceX knackt Top 5 der wertvollsten Unternehmen: Amazon überholt

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SpaceX knackt Top 5 der wertvollsten Unternehmen: Amazon überholt

SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat auf dem globalen Finanzmarkt ein historisches Ergebnis erzielt. Aufgrund eines starken Anstiegs der Aktienkurse in den ersten Handelstagen überstieg der Marktwert des Unternehmens 2,7 Billionen Dollar. Mit diesem Wert hat der Weltraumriese den E-Commerce-Führer Amazon hinter sich gelassen und ist das fünftwertvollste Unternehmen der Welt geworden. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com stiegen die SpaceX-Aktien am Montag um 20 Prozent und im Dienstagshandel um weitere über 8 Prozent. Bemerkenswert ist, dass diese hohe Bewertung des Unternehmens im Widerspruch zu den Kennzahlen in seinen Finanzberichten steht. Während Amazon im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von 717 Milliarden Dollar einen Nettogewinn von 78 Milliarden Dollar erzielte, meldete SpaceX einen Verlust von 4,9 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,7 Milliarden Dollar.

AI und neue Einnahmequellen

Das Vertrauen der Investoren in die Zukunft von SpaceX wird durch die Expansion des Unternehmens in neue Bereiche erklärt. Insbesondere hat das Unternehmen Verträge über die Vermietung von Rechenkapazitäten mit Tech-Giganten wie Anthropic und Google unterzeichnet. Dies schafft neue und vielversprechende Einnahmequellen außerhalb der Raumfahrtindustrie.

Zudem gab die Nachricht über die Übernahme des AI-basierten Coding-Startups Cursor durch SpaceX dem Wachstum am Dienstag einen starken Impuls. Diese Vereinbarung wird auf 60 Milliarden Dollar geschätzt und erfolgt vollständig über einen Aktientausch. Elon Musk hatte zuvor betont, dass er sein xAI-Projekt von Grund auf neu aufbaue und die Zusammenarbeit mit Cursor in diesem Prozess entscheidend sei.

Historischer IPO und Marktvolatilität

Am vergangenen Freitag führte SpaceX seinen historischen IPO (Börsengang) durch und trat mit einer Bewertung von 1,7 Billionen Dollar in den Markt ein. Durch diese Transaktion konnte das Unternehmen fast 86 Milliarden Dollar an Kapital beschaffen. Dass die Marktkapitalisierung des Unternehmens innerhalb weniger Tage um weitere 1 Billion Dollar stieg, steht im Fokus der Experten.

Analysten äußern sich jedoch vorsichtig gegenüber solch abrupten Kurssprüngen. Der Grund ist, dass SpaceX nur 4 Prozent seiner gesamten Aktien für den freien Handel freigegeben hat. Eine so geringe Menge an Aktien führt aufgrund des begrenzten Angebots am Markt dazu, dass die Preise sehr schnell schwanken und anfällig für unerwartete Volatilität sind.

Für Technologiebegeisterte in Usbekistan zeigt diese Nachricht, wie schnell die globale Weltraumwirtschaft wächst. Dass SpaceX sich nicht nur als Raketenstarter, sondern als großes AI- und Cloud-Computing-Zentrum entwickelt, wird seine zukünftige Position voraussichtlich weiter stärken.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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