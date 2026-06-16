US-Justizministerium verteidigt Elon Musks xAI

·31·Technologie
US-Justizministerium verteidigt Elon Musks xAI

Das US-Justizministerium hat sich in einen Rechtsstreit über den unbefugten Einsatz von Gasturbinen in den Rechenzentren von Elon Musks xAI in Memphis eingemischt. Die Regierung betont, dass die Abschaltung dieser Geräte eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen könnte. Laut Wired zeigt dieses Thema, wie sehr die Bedeutung von AI-Technologien im Militärsektor zunimmt. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht gibt an.

In einer im April von der NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) eingereichten Klage wurde behauptet, dass in den Rechenzentren Colossus und Colossus 2 von xAI Dutzende von Erdgasturbinen illegal genutzt würden. In einem an das Gericht übermittelten Memorandum erklärte das Justizministerium jedoch, dass das Abschalten dieser Turbinen die wirtschaftliche und energetische Sicherheit der USA beeinträchtigen würde.

Das Ministerium merkte an, dass das von xAI entwickelte AI-Modell Grok eines von vier Hauptmodellen ist, die die strategischen Operationen des US-Verteidigungsministeriums unterstützen. Insbesondere spielte diese Technologie eine wichtige Rolle bei Militäreinsätzen im Nahen Osten, einschließlich der Koordinierung von Schlägen gegen Ziele im Iran. Daher könnten Militäroperationen gefährdet sein, wenn die Energieversorgung der Rechenkapazitäten unterbrochen wird.

Umweltprobleme und rechtliche Auseinandersetzungen

Derzeit sind in den xAI-Rechenzentren insgesamt 57 Gasturbinen in Betrieb. Das Unternehmen betrachtet diese Geräte als „mobil“, da sie auf Anhängern montiert sind, und behauptet, dass sie für ein Jahr von strengen Luftverschmutzungsregeln befreit seien. Umweltschützer und Vertreter der NAACP betonen jedoch, dass solche Geräte nach Bundesrecht als stationäre Anlagen eingestuft werden müssten und entsprechende Genehmigungen benötigen.

Anwohner und Aktivisten beklagen, dass sich die Luftqualität in der Region seit der Inbetriebnahme des Rechenzentrums drastisch verschlechtert hat. Die Anzahl der Turbinen hat sich seit dem letzten Jahr mehr als verdoppelt, was zu einem Anstieg schädlicher Stoffe, einschließlich Formaldehyd und Stickstoffoxid, geführt hat. Diese Stoffe sind dafür bekannt, das Risiko für Asthma, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erhöhen.

Zukunftspläne und große Investitionen

Trotz ökologischer Einwände expandiert Elon Musks AI-Imperium weiter. xAI, das zum SpaceX-Ökosystem gehört, plant, in den nächsten drei Jahren weitere Gasturbinen im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar zu kaufen, um seine Rechenzentren mit Energie zu versorgen. Mindestens 2 Milliarden US-Dollar dieser Mittel sollen speziell für mobile Turbinen verwendet werden.

Diese Situation hat den Konflikt zwischen Tech-Giganten und Umweltschutzorganisationen auf eine neue Stufe gehoben. Auf der einen Seite stehen die nationale Sicherheit und das Innovationsrennen, auf der anderen Seite die Gesundheit der Bevölkerung und Umweltstandards. Es wird erwartet, dass die endgültige Entscheidung des Gerichts den künftigen Rahmen für die Entwicklung der AI-Infrastruktur in den USA festlegt.

Elon MuskxAIGrokUSAKünstliche Intelligenz
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Robinhood entlässt fast 300 Mitarbeiter: AI ist keine Ausrede mehrRobinhood entlässt fast 300 Mitarbeiter: AI ist keine Ausrede mehrHeute, 16:24SpaceX führt historischen Börsengang durch: Elon Musk wird erster Billionär der WeltSpaceX führt historischen Börsengang durch: Elon Musk wird erster Billionär der WeltHeute, 15:55Flutterwave-Startup nach Ripple-Investition mit 3,2 Milliarden Dollar bewertetFlutterwave-Startup nach Ripple-Investition mit 3,2 Milliarden Dollar bewertetHeute, 15:55Neuer Marktführer bei AI-Gadgets: Umsatz von Plaud übersteigt 100 Millionen DollarNeuer Marktführer bei AI-Gadgets: Umsatz von Plaud übersteigt 100 Millionen DollarHeute, 15:20SpaceX knackt Top 5 der wertvollsten Unternehmen: Amazon überholtSpaceX knackt Top 5 der wertvollsten Unternehmen: Amazon überholtHeute, 13:51Neue importunabhängige Telekom-Cloud-Plattform in Russland gestartetNeue importunabhängige Telekom-Cloud-Plattform in Russland gestartetHeute, 13:51
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt