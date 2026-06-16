Dells Antwort auf das MacBook Neo ist viel teurer als erwartet

Das XPS 13 DX13260 Notebook des US-Technologieriesen Dell, das auf der Computex 2026 vorgestellt wurde, ist auf den europäischen Märkten in den Verkauf gegangen. Das Gerät, das ursprünglich als würdiger und erschwinglicher Konkurrent zum preiswerten MacBook Neo von Apple angekündigt wurde, wurde in der Praxis deutlich teurer bepreist, als die Käufer erwartet hatten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com hatte Dell einen Preis von etwa 700 Dollar für das neue Notebook versprochen. In europäischen Geschäften wurde das Modell XPS 13 DX13260 jedoch mit 1.050 Euro (ca. 1.220 Dollar) ausgezeichnet. Das ist fast doppelt so teuer wie erwartet. Obwohl die Preise in Europa inklusive Steuern sind, hat ein so gewaltiger Unterschied zwischen dem US- und dem europäischen Markt die Experten überrascht.

Preisvergleich und Studentenrabatte

Interessanterweise hat Dell auch ein spezielles Rabattsystem für Studenten eingeführt. Für europäische Studenten wurde der Preis des Notebooks auf 800 Euro gesenkt, während der Preis für diese Kategorie in den USA bei 600 Dollar liegt. Dennoch bleibt der ermäßigte Preis in Europa teurer als der Standardpreis in den USA.

Wenn man bedenkt, dass der Einstiegspreis des MacBook Neo auf dem europäischen Markt bei etwa 700 Euro liegt, kann Dells neues Produkt nicht damit konkurrieren. Experten glauben, dass das XPS 13 DX13260 nun nicht mehr mit dem MacBook Neo, sondern mit dem wesentlich teureren MacBook Air konkurrieren muss.

Technische Daten und Funktionen

Die interne Leistung und die technischen Möglichkeiten des Notebooks entsprechen voll und ganz den modernen Anforderungen. Die Hauptmerkmale des Geräts sind wie folgt:

Der neueste Intel Core 5 320 Prozessor;

8 GB RAM und 512 GB SSD Speicher;

13-Zoll-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz;

Der neueste Wi-Fi 7 Standard für drahtlose Kommunikation;

Ein Akku mit einer Kapazität von 52 Wh.

Diese Preispolitik ist auch für den Markt in Usbekistan von Bedeutung. In der Regel gelangen Geräte basierend auf europäischen Preisen und Zollgebühren in unsere Region. Dies bedeutet, dass das Modell Dell XPS 13 DX13260 für lokale Nutzer, die ein erschwingliches Notebook suchen, nicht so "billig" sein wird wie erwartet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dell mit seinem neuen Modell die Dominanz von Apple im Budget-Segment angreifen wollte. Die unerwartet hohen Preise in Europa könnten jedoch die Marketingstrategie des Unternehmens ernsthaft beeinträchtigen.