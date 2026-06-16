Google stellt Android 17 vor: Revolution bei Gemini und Multitasking

Google hat offiziell die finale Version seines nächsten Betriebssystems — Android 17 — angekündigt. Gleichzeitig wurde Wear OS 7 für Smartwatches vorgestellt. Die Updates werden zuerst für Pixel-Besitzer verfügbar sein und zielen nicht nur auf Interface-Änderungen ab, sondern darauf, die AI-Funktionen auf eine neue Stufe zu heben. Dieser Schritt ist Teil der Strategie von Google, die Führung im AI-Wettlauf gegen Apple zu behaupten. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Der wichtigste Aspekt von Android 17 ist die tiefe Integration des Gemini AI-Modells in das System. Insbesondere mit dem Lyria 3-Modell können Nutzer Musik auf Basis von Textbefehlen oder Bildern erstellen. Zudem ermöglicht das Gemini Omni Multimodal-Modell die Bearbeitung von Videos direkt während des Kommunikationsprozesses. Laut ixbt.com wurde die Speech-to-Speech-Übersetzungsfunktion basierend auf der AudioLM-Technologie auf Pixel 10a-Geräten erheblich verbessert.

Multitasking und neue Interface-Funktionen

Auch im Erscheinungsbild des Systems gibt es wichtige Änderungen. Die neu eingeführte "Bubble bar" ermöglicht es Nutzern, schnell zwischen Apps zu wechseln und diese zu organisieren. Dies schafft Komfort insbesondere für diejenigen, die gleichzeitig mit mehreren Programmen arbeiten. Für Social-Media-Nutzer wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der die Selfie-Kamera und das Bildschirmbild gleichzeitig aufgezeichnet werden können, was die Erstellung von Reaktionsvideos für TikTok oder Instagram erleichtert.

Auch bei der Gerätevernetzung gibt es eine unerwartete Neuerung: Android Quick Share ist nun kompatibel mit der AirDrop-Technologie von Apple. Dies ermöglicht den plattformübergreifenden Dateiaustausch selbst auf älteren Modellen wie Pixel 8a und 9a. Zudem können Nutzer personalisierte Sprachnachrichten für Situationen hinterlassen, in denen sie nicht antworten können.

Sicherheit und Smartwatches

Mit dem Wear OS 7 Update sind Smartwatches noch intelligenter geworden. Wenn die Pixel Watch nun einen Autounfall, einen Sturz oder einen Herzstillstand erkennt, sendet sie automatisch eine Nachricht an die Notdienste und Angehörige. Zudem arbeiten die Uhren nun effizienter mit Googles zukünftigen AI-Brillen und anderen smarten Accessoires zusammen.

Im Bereich Sicherheit wurden folgende Neuerungen eingeführt:

Eine Funktion zum Markieren eines Geräts als "verloren" im Find Hub-Bereich;

Live Threat Detection — ein System zur Bedrohungserkennung in Echtzeit;

Die Möglichkeit, Inhalte für die Kindersicherung per PIN-Code zu beschränken, ohne eine Verknüpfung mit einem Google-Konto herzustellen.

Für Gaming-Enthusiasten gibt es ebenfalls eine spezielle Neuerung: Ein neuer Gaming-Modus für Foldables wurde eingeführt. Dabei wird der Bildschirm im Verhältnis 50/50 geteilt, und der untere Teil wird zu einem dynamischen Gamepad. Solche Änderungen machen Android 17 nicht nur zu einem Betriebssystem, sondern zu einem flexiblen Ökosystem, das sich an die täglichen Bedürfnisse des Nutzers anpasst.