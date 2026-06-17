Ein Bundesgericht in San Francisco hat die Klage von Elon Musks Unternehmen xAI gegen OpenAI endgültig abgewiesen. Der Streit drehte sich um den Vorwurf des Diebstahls technologischer Geheimnisse bei der Entwicklung des Grok-Chatbots. Laut Gerichtsbeschluss fehlten den von xAI vorgebrachten Vorwürfen ausreichende Beweise, und das Recht, in dieser Angelegenheit künftig erneut zu klagen, wurde eingeschränkt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Richter Lin sprach die Entscheidung "with prejudice" (ohne die Möglichkeit einer erneuten Einreichung) aus. Dies bedeutet, dass xAI OpenAI nicht mehr aus genau diesen Gründen verklagen kann. Im Gerichtsverfahren konnte xAI nicht beweisen, dass OpenAI vertrauliche Informationen über seinen ehemaligen Ingenieur Xuechen Li erlangt hat. Zudem wurden keine Beweise dafür vorgelegt, dass Mitarbeiter von OpenAI über gestohlene Daten informiert waren.

Technologische Geheimnisse und der Einstellungsprozess

Im Zentrum des Streits stand ein Vorstellungsgespräch mit dem Ingenieur Xuechen Li. Laut der Klage von xAI habe der Ingenieur während der Gespräche mit OpenAI-Vertretern interne Details und Trainingsmethoden des Grok 4-Modells diskutiert. Der Richter bewertete solche Gespräche jedoch als Standardpraxis. Es wurde betont, dass die Erörterung der bisherigen Berufserfahrung eines Kandidaten nicht als Verletzung von Geschäftsgeheimnissen gewertet werden kann.

Nach Ansicht von Richter Lin würde die Einstufung solcher Gespräche als rechtswidrig ein rechtliches Risiko für jedes Unternehmen auf dem Technologiemarkt darstellen. Dies könnte sich negativ auf den Personalwechsel und den Wettbewerb in der Branche auswirken. Vertreter von OpenAI betonten ihrerseits, dass sie keine xAI-Technologien benötigten und das Konkurrenzunternehmen seine Position verliere.

Die nächste Niederlage für Elon Musk

Diese Entscheidung ist die zweite große Niederlage für Elon Musk in seinen Rechtsstreitigkeiten gegen OpenAI in den letzten Wochen. Zuvor hatte ein Bundesgericht in Oakland eine weitere Klage von Musk in Höhe von 150 Milliarden Dollar abgewiesen. Damals hatte der Unternehmer OpenAI beschuldigt, von seiner ursprünglichen gemeinnützigen Mission abgewichen zu sein.

Dennoch läuft ein separates Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit dem Ingenieur Xuechen Li weiter. Der Ingenieur selbst bestreitet alle Vorwürfe. Laut ixbt.com gilt dieses Gerichtsurteil als wichtiger Präzedenzfall für den AI-Markt. Künftig gilt der Wechsel von Fachkräften zu Konkurrenzunternehmen und die Diskussion ihrer Erfahrungen als rechtmäßig, sofern kein direkter Diebstahl nachgewiesen wird.

Diese Entscheidung ist auch für Technologiebegeisterte in Usbekistan interessant, da sie die Wettbewerbsregeln zwischen den weltweit größten AI-Giganten festlegt. Dieser Kampf zwischen OpenAI und xAI hat erneut gezeigt, wie komplex der Schutz des geistigen Eigentums im Bereich der künstlichen Intelligenz ist.