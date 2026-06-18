KI und Kosten: Unternehmen haben Schwierigkeiten, erwartete Renditen zu berechnen

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KI und Kosten: Unternehmen haben Schwierigkeiten, erwartete Renditen zu berechnen

Während das Interesse an Technologien der künstlichen Intelligenz (AI) im Silicon Valley derzeit seinen Höhepunkt erreicht hat, stehen große Konzerne vor ernsthaften Herausforderungen bei der Analyse der wirtschaftlichen Effizienz dieser Innovationen. Die anfängliche Begeisterung wird nun durch Fragen der präzisen Kalkulation und Kostenoptimierung ersetzt. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Tiffany Luck, Partnerin beim Venture-Fonds NEA, betonte im Equity-Podcast von TechCrunch, dass viele Unternehmen bei der Implementierung von AI-Tools auf unerwartete finanzielle Hürden stoßen. Der Anfang des Jahres populäre Trend des "Tokenmaxxing" (maximale Nutzung von AI-Kapazitäten) ist nun auf Budgetbeschränkungen gestoßen. Beispielsweise haben Berichte, dass Uber sein jährliches AI-Budget innerhalb weniger Monate aufgebraucht hat, Branchenexperten beunruhigt.

Die Situation ist so ernst, dass einige Organisationen gezwungen waren, die Lizenzen für fortschrittliche neuronale Netze wie Claude für ihre Mitarbeiter zu kürzen. Meta hat sogar sein internes Leaderboard eingestellt. Dies zeigt, dass selbst Tech-Giganten noch kein Gleichgewicht zwischen den für AI aufgewendeten Mitteln und dem tatsächlichen Return on Investment (ROI) gefunden haben.

Widerspruch zwischen Investitionen und realen Ergebnissen

Laut Tiffany Luck eröffnen sich derzeit neue Möglichkeiten für Startups. Unternehmen suchen nicht mehr nur nach dem Kauf eines AI-Modells, sondern nach Werkzeugen, die die Kosten dieser Technologie überwachen und ihre Effizienz messen. Dies zeigt einen sich wandelnden Ansatz gegenüber künstlicher Intelligenz in der Geschäftswelt.

Auch auf dem Markt in Usbekistan integrieren lokale Unternehmen und Banken schrittweise ChatGPT und andere generative Modelle in ihre Systeme. Die internationale Erfahrung zeigt jedoch, dass es nicht ausreicht, das System einfach zu starten. Die Kosten für jede Anfrage und jedes verarbeitete Datum (Token) müssen langfristig dem Unternehmen zugutekommen.

Experten prognostizieren zudem, dass persönliche Agenten und für Konsumenten geschaffene "Magic Moments" in Zukunft die Haupttreiber des AI-Marktes sein werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Unternehmen jedoch zunächst ihre Finanzstrategien überarbeiten und die Rendite aus AI-Investitionen genau berechnen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ära der künstlichen Intelligenz nun vom "Hype"-Stadium in die Phase der realen wirtschaftlichen Analyse übergeht. In den kommenden Jahren werden nicht diejenigen gewinnen, die die Technologie einfach implementiert haben, sondern diejenigen, die sie klug und kosteneffizient nutzen konnten.

Künstliche IntelligenzBusinessTechnologieInvestitionUber
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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