SpaceX absolviert 90. Falcon-Raketenstart des Jahres 2026

·3·Technologie
SpaceX absolviert 90. Falcon-Raketenstart des Jahres 2026

SpaceX, gegründet von Elon Musk, hat einmal mehr seine Führungsrolle im Bereich der Raumfahrttechnologien unter Beweis gestellt. Laut Berichten von ixbt.com hat das Unternehmen seit Jahresbeginn 2026 den 90. erfolgreichen Flug von Raketen der Falcon-Familie durchgeführt. Dieser Wert ist ein einmaliges Resultat, das bisher von keiner anderen Raumfahrtagentur oder Privatfirma weltweit erreicht wurde. Dies berichtet Ixbt.com .

Im Rahmen der nächsten erfolgreichen Mission hob die Trägerrakete Falcon 9 von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien ins All ab. Dabei wurden weitere 24 Starlink-Satelliten erfolgreich in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht. Experten bestätigten, dass alle Geräte voll einsatzbereit sind, um ihre Arbeit in der vorgesehenen Umlaufbahn aufzunehmen.

Ein neuer Höhepunkt der Wiederverwendungstechnologie

Dieser Flug ist nicht nur quantitativ, sondern auch technologisch von großer Bedeutung. Die Erststufe der Rakete mit der Nummer B1081 kam zum Rekordwert von sage und schreibe 26 Mal zum Einsatz. Dies zeigt, wie effektiv das Konzept der Wiederverwendbarkeit ist, welches drastische Kostensenkungen und eine Erhöhung der Startfrequenz in der Luft- und Raumfahrtindustrie ermöglicht.

Nach der Stufentrennung landete die Erststufe erfolgreich auf dem autonomen Drohnenschiff mit dem Namen „Of Course I Still Love You“ im Pazifischen Ozean. Diese komplexe ingenieurtechnische Leistung ist zu einem Markenzeichen von SpaceX geworden, und ihr jedes Mal erfolgreicher Abschluss beweist erneut die Zuverlässigkeit des Systems.

Rasanter Fortschritt und Zukunftspläne

Statistischen Daten zufolge entfielen von den 90 Starts in den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 ganze 89 auf die zuverlässigen Falcon 9-Raketen. Zudem wurde in diesem Zeitraum auch ein Start der Schwerlastrakete Falcon Heavy erfolgreich durchgeführt. Ein derartig rasanter Rhythmus ermöglicht es dem Unternehmen, das globale Internetnetzwerk zu erweitern und andere kommerzielle Aufträge termingerecht zu erfüllen.

Derzeit besitzt SpaceX eine fast absolute Monopolstellung auf dem Markt für Raumfahrtstarts. Die aufeinanderfolgenden und schnellen Wiederstarts von Raketen durch das Unternehmen haben die Kosten für den Zugang zum Weltraum weltweit grundlegend verändert und zwingen andere Staaten sowie private Unternehmen zu aktiverem Handeln in diesem Bereich.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskRaumfahrt
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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