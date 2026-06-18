Elon Musk: Grok AI wird bis 2026 Spielfilme erstellen

Der weltberühmte Milliardär und Technologieführer Elon Musk prognostiziert revolutionäre Veränderungen in der Filmindustrie. Das von seinem Unternehmen xAI entwickelte Grok AI-Modell wird in den nächsten zwei Jahren in der Lage sein, abendfüllende Spielfilme ohne menschliches Zutun zu generieren. Dies gab der Unternehmer auf seiner Seite im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) bekannt. Laut Ixbt.com berichtet die Nachricht.

Diese sensationelle Aussage folgte auf einen Trailer zum Epos "Odyssee", der vom xAI-Team präsentiert wurde. Dieser Videoclip, erstellt mit dem Grok Imagine Video 1.5 Modell, basiert auf Homers berühmtem Werk und demonstriert das enorme Potenzial der AI bei der Erstellung visueller Inhalte. Der über zwei Minuten lange Clip besteht aus 36 verschiedenen Szenen, die im Stil des Hollywood-Kinos der 1970er Jahre gestaltet sind.

Eine neue Ära der Filmkunst

Der gezeigte Trailer enthält Kampfszenen, Nahaufnahmen von Charakteren und komplexe kinematografische Kompositionen. Das Erstaunlichste ist, dass bei der Erstellung dieses Videos keine traditionellen Aufnahmeprozesse, Schauspieler oder Kulissen verwendet wurden. Alle Bilder wurden vom neuronalen Netzwerk aus dem Nichts generiert. Experten betonen, dass die Filmästhetik und der klassische Schnittstil jener Zeit im Video sehr präzise wiedergegeben werden.

Elon Musk kommentierte diese Demonstration kurz mit den Worten: "Spielfilme werden bis Ende nächsten Jahres erscheinen." Dies ist eine deutlich kühnere Frist als frühere Prognosen, da der Milliardär zuvor angegeben hatte, dass qualitativ hochwertige Filme von Grok erst 2027 präsentiert würden. Nun wird erwartet, dass die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung diesen Prozess beschleunigt.

Wettbewerb und technologisches Rennen

Derzeit steht das Grok-Modell in einem ernsthaften Wettbewerb mit Sora von OpenAI oder den von Google entwickelten visuellen Generierungssystemen. Das xAI-Projekt strebt danach, sich durch seine Offenheit und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Filmstudios abzuheben. Sollten Musks Pläne in Erfüllung gehen, werden Regisseure in Zukunft in der Lage sein, komplexe Handlungsfilme allein mithilfe von Textbefehlen (Prompts) zu erstellen.

Diese Neuigkeit ist auch für usbekische Nutzer und lokale Content-Ersteller von großer Bedeutung. Während Grok und ähnliche Modelle derzeit hauptsächlich auf Englisch perfekt funktionieren, wird erwartet, dass ihre mehrsprachigen Fähigkeiten in den kommenden Jahren erweitert werden. Dies könnte in Zukunft den Weg für die Erstellung nationaler Inhalte mit hochwertigen visuellen Effekten auch bei geringem Budget ebnen.

Laut ixbt.com führt diese rasante Entwicklung der AI auch in Hollywood zu verschiedenen Debatten. Während Schauspieler und Drehbuchautoren um ihre Arbeitsplätze fürchten, betrachtet Elon Musk diese Technologie nicht als Einschränkung der Kreativität, sondern als ein Werkzeug, das sie auf eine neue Stufe hebt. Das Ende des Jahres 2026 wird voraussichtlich eine echte Testphase für die Filmindustrie sein.