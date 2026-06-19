Markt für faltbare Smartphones wächst im Rekordtempo: Samsung und Xiaomi führen

Eine neue Ära beginnt auf dem Smartphone-Markt: Nutzer zeigen mehr Interesse an faltbaren (foldable) Gadgets als an traditionellen Monoblock-Geräten. Jüngste Analysen auf dem russischen Markt zeigen, dass das Absatzvolumen in diesem Segment in den letzten vier Jahren fast doppelt so hoch gestiegen ist. Dieser Trend ist nicht nur in den Nachbarländern, sondern in der gesamten GUS-Region, einschließlich des usbekischen Smartphone-Marktes, deutlich erkennbar. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben von MTS wurden in den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 mehr als 42.000 faltbare Geräte von Verbrauchern erworben. Dies ist das höchste Rekordergebnis seit dem Verkaufsstart von Gadgets in diesem Format. Der Gesamtumsatz belief sich auf 3,9 Milliarden Rubel, was Branchenexperten überrascht.

Verkaufsdynamik und Wachstumsraten

Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 beliefen sich die Verkäufe von faltbaren Smartphones auf lediglich 24.000 Stück. Dieser steile Anstieg der Nachfrage innerhalb von vier Jahren wird durch die gestiegene Zuverlässigkeit der Technologie und relativ stabilisierte Preise erklärt. Das Wachstum betrug 50 Prozent gegenüber 2024 und 30 Prozent gegenüber 2025.

Experten zufolge sind faltbare Smartphones nicht mehr nur teure Spielzeuge oder experimentelle Gadgets, sondern haben sich zu praktischen Arbeitswerkzeugen für den Alltag entwickelt. Die große Bildschirmgröße, der Multitasking-Modus und das kompakte Format werden zu den Hauptauswahlkriterien für die Nutzer.

Beliebteste Modelle und Preise

Derzeit führen die folgenden Modelle die Liste der meistverkauften Geräte auf dem Markt an:

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Fold7

Xiaomi Mix Flip

Analysen zeigen, dass der Durchschnittspreis für faltbare Smartphones derzeit bei etwa 92,6 Tausend Rubel liegt. Obwohl dieser Preis höher ist als bei herkömmlichen Smartphones, zeigen die Nutzer, dass sie bereit sind, für ein innovatives Erlebnis mehr zu bezahlen.

Auch auf dem usbekischen Markt nehmen faltbare Modelle der Marken Samsung und Xiaomi in offiziellen Geschäften und Technikmärkten einen breiten Platz ein. Ein ähnlicher Wachstumstrend wie in Russland ist auch in unserer Region zu beobachten, da Vertreter des Premium-Segments zunehmend Geräte im Fold- und Flip-Format bevorzugen. Es wird erwartet, dass der Wettbewerb weiter zunimmt, wenn in Zukunft auch andere große Unternehmen wie Apple in diesen Markt eintreten.