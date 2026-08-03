WhatsApp-Nutzerkonten offenbar gesperrt

Im weltweit von Millionen Menschen genutzten Messenger WhatsApp ist ein technisches Problem aufgetreten, durch das mehrere Nutzerkonten unerwartet gesperrt und zur Prüfung weitergeleitet wurden. Der Vorfall beeinträchtigte die tägliche Kommunikation und Arbeit vieler aktiver Nutzer. Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch haben sich in den vergangenen Stunden Dutzende Nutzer in sozialen Netzwerken darüber beschwert, dass Meta ihre WhatsApp-Konten gesperrt und in die „Prüfungsphase“ versetzt habe. Betroffene veröffentlichten Beiträge auf X und Threads und erklärten, dass sie den Dienst nicht mehr nutzen konnten.

Einschränkungen für Nutzer

Beim Versuch, auf die App zuzugreifen, erschien ein spezielles Fenster mit folgendem Hinweis: „Ihre Kontoaktivitäten und Gerätedaten werden auf die Einhaltung der Nutzungsbedingungen geprüft. Über das Ergebnis informieren wir Sie normalerweise innerhalb von 24 Stunden.“

Dabei ist zu beachten, dass diese beliebte, zu Meta gehörende Chat-App weltweit mehr als 3 Milliarden monatlich aktive Nutzer hat. Daher kann selbst eine vergleichsweise kleine Störung die Arbeit Tausender Menschen beeinträchtigen.

Metas offizielle Stellungnahme

Auf Anfrage von TechCrunch räumten Vertreter von Meta das aufgetretene Problem ein und bestätigten, dass an dessen Behebung gearbeitet werde. Das Unternehmen machte jedoch keine konkreten Angaben dazu, in welchen Regionen Nutzer am stärksten betroffen waren oder wodurch die Störung genau verursacht wurde.

„Wir sperren fortlaufend Konten, um gegen Personen vorzugehen, die versuchen, unseren Dienst zu missbrauchen, und um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten. Manchmal unterlaufen uns dabei Fehler. In solchen Fällen handeln wir so schnell wie möglich, damit die Betroffenen ihre Kommunikation wieder aufnehmen können. Wir haben Maßnahmen ergriffen, um den Zugriff auf die betroffenen Konten wiederherzustellen“, erklärte ein Unternehmensvertreter.

Das Problem wird derzeit schrittweise behoben, und die Nutzer erhalten wieder Zugriff auf ihre Konten. Experten erwarten dennoch geeignete Maßnahmen, damit sich solche weitreichenden Fehler in den Sicherheitssystemen künftig nicht wiederholen.