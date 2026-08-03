Wie trinken Walkinder unter Wasser? (Video)

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Wie trinken Walkinder unter Wasser? (Video)

Wale vermehren sich nicht durch das Legen von Eiern wie Fische. Sie sind Säugetiere, das heißt, sie gebären lebende Junge und ernähren sie mit Muttermilch. Das Interessanteste dabei ist, dass auch das Säugen der Walkinder unter Wasser stattfindet.

Während des Säugens hält das Walkalb die Milchdrüse der Mutter fest mit den Lippen umschlossen. Die Mutterwal spritzt die Milch dann mit speziellen starken Muskeln direkt in das Maul des Kalbes. Dadurch wird verhindert, dass sich die Milch mit Meerwasser vermischt und verweht.

Walmilch ist viel dickflüssiger als normale Milch und kann bis zu 35–50 Prozent Fett enthalten. Aufgrund dieses hohen Fettgehalts löst sich die Milch im Wasser nicht schnell auf, und das Walkalb erhält in kurzer Zeit eine große Menge Energie.

Dies hilft ihnen, sehr schnell zu wachsen. Kälber einiger großer Walarten können täglich 40 bis 90 Kilogramm an Gewicht zulegen.

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Charos
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