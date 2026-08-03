Vasilije Adžić wechselt von Juventus zu Sassuolo

Sassuolo, ein Verein der Serie A, hat die Verpflichtung des jungen Juventus-Talents Vasilije Adžić offiziell bekannt gegeben. Der in den letzten Minuten des Transferfensters abgeschlossene Wechsel ist ein wichtiger Schritt in der Karriere des jungen Mittelfeldspielers und ermöglicht ihm mehr Spielpraxis. Goal.com berichtet .

Die Sassuolo-Führung zeigte kurz vor dem Ende des Transferfensters Initiative und einigte sich innerhalb kurzer Zeit auf alle Bedingungen. Cagliari, das mehrere Tage an diesem Transfer gearbeitet hatte, wurde in der Schlussphase von seinem Konkurrenten ausgestochen. Der 2006 geborene montenegrinische Fußballer wird nun unter Trainer Alberto Aquilani spielen.

Details zum Transfer und Vertragsbedingungen

Laut dem Pressedienst von Sassuolo Calcio wechselt der Mittelfeldspieler bis zum Saisonende auf Leihbasis zum Klub aus der Emilia-Romagna. Der Vertrag enthält eine Kaufoption sowie eine Rückkaufklausel zugunsten von Juventus. Dies zeigt, dass der Turiner Klub weiterhin an der Zukunft seines Eigengewächses interessiert ist und dessen Entwicklung verfolgen wird.

Vasilije wurde in Nikšić, Montenegro, geboren und begann seine Ausbildung bei Polet Stars. Anschließend wechselte er zu Budućnost und gab bereits im Alter von 16 Jahren sein Debüt in der ersten Mannschaft. Nur neun Minuten nach seiner Einwechslung erzielte der talentierte Spieler ein Tor und wurde damit zum zweitjüngsten Torschützen in der Geschichte der nationalen Meisterschaft.

Erste Schritte in Europa und Italien

Nachdem der Spieler bei Budućnost auf sich aufmerksam gemacht hatte, weckte er im August 2024 das Interesse von Juventus und wechselte zum Turiner Klub. Zunächst spielte der Mittelfeldspieler in der Jugendmannschaft, wurde aber bald in den Profikader berufen. Er gab sein Debüt in der Serie A, der Champions League und der Coppa Italia.

In der vergangenen Saison blieb der Fußballer zudem mit seinem denkwürdigen Tor gegen Inter in Erinnerung. Außerdem erzielte er sein erstes Tor für die montenegrinische Nationalmannschaft. Nun sind das Sammeln von Erfahrung bei Sassuolo und die weitere Verbesserung seines Leistungsniveaus die wichtigsten Ziele des 19-Jährigen.