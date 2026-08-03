Neftchi in Samarkand gestoppt: Tabellenführer lässt Punkte liegen

Am 15. Spieltag der Super League ließ der Titelanwärter Neftchi in Samarkand wichtige Punkte liegen. Die Mannschaft aus Fergana kam beim Dinamo in einem chancenreichen, aber torlosen Spiel zu einem 0:0.

Beide Teams erspielten sich gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor. Wegen ungenauer Abschlüsse und starker Torhüterleistungen bekamen die Fans jedoch kein Tor zu sehen.

Chancen waren da, doch der Spielstand blieb unverändert

Von den ersten Minuten an zeigten beide Mannschaften vorsichtigen, zugleich aber aktiven Fußball. Dinamo trat zu Hause ohne Respekt vor dem Tabellenführer auf, während Neftchi über Ballbesitz und seine erfahrene Offensivreihe zum Erfolg kommen wollte.

Aufseiten der Samarkander versuchten Anvarjon Xojimirzayev, Tigran Avanesyan und Xaris Xaydarevich, die Angriffe aufzubauen. In der Offensive von Neftchi waren Xurshid G‘iyosov, Jamshid Iskanderov und Zoran Marushich besonders aktiv.

Trotzdem blieben die Tore sowohl in der ersten Halbzeit als auch nach der Pause sauber.

Dinamo wechselte dreimal gleichzeitig

Der Trainerstab des Klubs aus Samarkand brachte in der 62. Minute gleich drei Spieler, um den Spielverlauf zu verändern.

Jahongirbek Abdusalomov, Rasul Yo‘ldoshev und Nurillo To‘xtasinov kamen ins Spiel. Die Entscheidung zeigte, dass die Gastgeber ihrer Offensive neue Kraft und mehr Tempo verleihen wollten.

Auch Neftchi nahm zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Wechsel vor. Alisher Odilov ersetzte Nurmuhammad Abdug‘aniyev. In der 63. Minute kam Juraniy Fransisko Ferreyra für Vladimir Yovovich ins Spiel.

Obwohl beide Teams ihre Wechselmöglichkeiten nutzten, konnten die Einwechslungen die Nullen auf der Anzeigetafel nicht verändern.

Die Tabellenführung bleibt bestehen, doch zwei Punkte sind verloren

Nach dem torlosen Remis kommt Neftchi auf 36 Punkte und bleibt Tabellenführer der Super League.

Ein Sieg in Samarkand hätte der Mannschaft aus Fergana jedoch ermöglicht, sich von ihren Verfolgern abzusetzen. Aus dieser Sicht kann das Unentschieden für Neftchi nicht nur als gewonnener Punkt, sondern auch als Verlust von zwei Punkten bewertet werden.

Dinamo holte gegen einen starken Gegner einen Punkt und erhöhte sein Konto auf 21 Zähler. Der Klub aus Samarkand belegt nach dem 15. Spieltag den neunten Platz.

Mannschaft Punkte Platz Neftchi 36 1 Dinamo 21 9

Die Verteidiger setzten sich gegen die Angreifer durch

Auch wenn kein Tor fiel, bedeutet das nicht, dass die Partie langweilig war. Beide Seiten hatten Chancen zur Führung, doch die Abwehrreihen blieben in den entscheidenden Situationen fehlerfrei.

Edem Nemanov im Tor von Dinamo und Neftchis Schlussmann Botirali Ergashev halfen ihren Teams, ohne Gegentor zu bleiben.

Vor allem Dinamo zeigte mit dem Punktgewinn gegen den Tabellenführer, dass der Klub zu Hause für jeden Gegner eine schwierige Aufgabe ist. Neftchi hatte dagegen Mühe, seine Überlegenheit in Tore umzumünzen.

Spielbericht

Super League, 15. Spieltag

Dinamo — Neftchi 0:0

Dinamo: Edem Nemanov, Mixail Shtefan, Sanjar Qodirqulov, Anvarjon Xojimirzayev (Jahongirbek Abdusalomov, 62.), Tigran Avanesyan (Rasul Yo‘ldoshev, 62.), Jaloliddin Jumaboyev, Oybek O‘rmonjonov, Marko Stanoyevich, Xaris Xaydarevich (Nurillo To‘xtasinov, 62.), Firdavs Abdurahmonov, Behruzbek Oblaqulov.

Neftchi: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Aliboyev, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Vladimir Yovovich (Juraniy Fransisko Ferreyra, 63.), Xurshid G‘iyosov, Jamshid Iskanderov, Nurmuhammad Abdug‘aniyev (Alisher Odilov, 46.), Anvarjon G‘ofurov, Zoran Marushich, Farrux Sayfiyev.

Im Titelrennen zählt jeder Punkt

Je näher die zweite Saisonhälfte rückt, desto wichtiger wird jedes Spiel für Neftchi. Die Tabellenführung bleibt zwar bestehen, doch das Remis in Samarkand könnte den Rivalen ermöglichen, den Rückstand zu verkürzen.

Dinamo festigte seine Position in der Tabelle mit einem Punkt gegen einen starken Gegner. Wenn die Samarkander ihre Chancen in den kommenden Spieltagen effizienter nutzen, können sie sich den oberen Tabellenplätzen nähern.

Glaubt ihr, dass der Verlust von zwei Punkten in Samarkand Neftchis Titelrennen beeinflussen wird? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!