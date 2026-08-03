Nuklear-Startup Valar Atomics sammelt 1 Milliarde US-Dollar ein

Das im Bereich der Nukleartechnologien tätige Unternehmen Valar Atomics hat offiziell bestätigt, unter der Führung des Investmentfonds Sequoia 1 Milliarde US-Dollar an Eigenkapital aufgenommen zu haben. Laut ixbt.com soll die Finanzierungsrunde eine neue Phase für das Startup einleiten und es zu einem der führenden Unternehmen im Markt für kleine modulare Reaktoren machen. TechCrunch.com berichtet darüber.

Nach Angaben des Unternehmensgründers und CEO Isaiah Taylor wurde zusätzlich zur Finanzierungsrunde von Erebor und anderen Banken eine Kreditlinie über 200 Millionen US-Dollar bereitgestellt. Bloomberg zufolge hat Valar Atomics zwar seine Marktbewertung nicht offengelegt, doch der Wert des Startups wird auf 6 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Valar Atomics entwickelt fabrikgefertigte kleine modulare Reaktoren (SMRs), die günstiger und schneller zu bauen sind als herkömmliche Kraftwerke. Im Juni dieses Jahres demonstrierte das Unternehmen, dass sein Ward-250-Reaktor erfolgreich ein NVIDIA-Blackwell-System mit Strom versorgt hatte. Außerdem vereinbarten die Parteien die gemeinsame Entwicklung einer 30-Megawatt-Anlage für künstliche Intelligenz, die ohne Wasser auskommt.

Die Verbindung von Kernenergie und künstlicher Intelligenz

Laut den Startup-Vertretern werden aus jedem produzierten Reaktor technische und betriebliche Daten gesammelt, die für die Verbesserung künftiger Gerätegenerationen erforderlich sind. Dadurch sollen sich die Zyklen der technologischen Entwicklung deutlich beschleunigen.

Nach Angaben des Unternehmens dauerte die Entwicklung des NOVA-Kerns zwei Jahre, während die Inbetriebnahme des Ward-250-Reaktors nur sieben Monate benötigte. Mit dem Bau jeder neuen Anlage soll sich der Prozess beschleunigen; künftig ist die Produktion von Dutzenden, Hunderten und Tausenden Reaktoren pro Jahr geplant. Die umfangreiche Finanzierung soll insbesondere die Massenproduktion von SMR-Parks ermöglichen.

Wettbewerb und Expansion in der Branche

Valar Atomics ist in diesem Bereich nicht der einzige Akteur und konkurriert mit mehreren anderen Startups. In den vergangenen Monaten nahm Antares 470 Millionen US-Dollar auf, während X-energy über einen Börsengang 1 Milliarde US-Dollar einwerben konnte.

Neben Sequoia waren an der jüngsten Finanzierungsrunde von Valar Atomics die folgenden Investmentfonds und Unternehmen beteiligt:

Apandion Capital

Atreides Management

Conviction und Dream Ventures

HOF Capital und Point72 Ventures

Riot Ventures, Snowpoint Ventures und Valor Equity Partners

Mit den neu eingeworbenen Mitteln ist Shaun Maguire, Partner bei Sequoia, dem Vorstand des Unternehmens beigetreten. Dies soll die künftigen strategischen Entscheidungen des Startups und seine Pläne für den Eintritt in globale Märkte weiter stärken.