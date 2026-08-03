In Japan dürfen Männer in Shorts zur Arbeit kommen

·91·Welt
In Japan dürfen Männer in Shorts zur Arbeit kommen

In Tokio, Japan, wurden wegen der sommerlichen Hitze in einigen Büros die Kleiderregeln gelockert. Männer dürfen nun statt eines traditionellen Anzugs in T-Shirt, Sportschuhen und Shorts zur Arbeit kommen.

Die Initiative wurde vor allem eingeführt, um den Beschäftigten mehr Komfort zu bieten, den Einsatz von Klimaanlagen zu reduzieren und Strom zu sparen. Allerdings stießen die neuen Regeln nicht bei allen auf Zustimmung.

Einige Mitarbeiterinnen bewerten es als ungerecht, dass Männer Shorts tragen dürfen, während bestimmte traditionelle Kleidungsvorschriften für Frauen weiterhin gelten.

Darüber hinaus wurden in sozialen Netzwerken die nackten Beine und die Beinbehaarung der Männer zum Gesprächsthema. Einige Nutzer bezeichneten dies scherzhaft als „Sunehara“, also als „Belästigung durch Beinhaare“.

Interessanterweise sollen einige Männer, die begonnen haben, in Shorts zur Arbeit zu gehen, ihre Beinbehaarung entfernen oder sogar eine Laserhaarentfernung nutzen, um ihren Kollegen kein Unbehagen zu bereiten.

JapanTokio
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Charos
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