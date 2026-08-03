Streit um Casemiro-Transfer: Konflikt zwischen LA Galaxy und Inter Miami

·148·Sport
Streit um Casemiro-Transfer: Konflikt zwischen LA Galaxy und Inter Miami

Eine Situation rund um den Wechsel des brasilianischen Star-Mittelfeldspielers Casemiro zu Inter Miami in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) hat für einen großen Skandal gesorgt. Wie Goal.com berichtet, hat die Liga wegen verdächtiger Umstände und möglicher Verstöße gegen das Reglement nach dem Transfer offiziell eine Sonderuntersuchung eingeleitet. Der Streit sorgt im US-Fußball für großes Aufsehen. Goal.com berichtet darüber.

Auf einer Pressekonferenz nach einem torlosen Unentschieden gegen Dallas enthüllte LA-Galaxy-Geschäftsführer Will Kuntz überraschende Details über die ursprünglichen Absichten des Brasilianers. Seinen Worten zufolge hatte der erfahrene Fußballer, der in seiner Karriere fünfmal die Champions League gewonnen hat, zuvor nachdrücklich erklärt, dass er ausgerechnet für das Team von der Westküste spielen wolle.

Kuntz’ Aussage und die Frage der Discovery Rights

In einem Interview mit Journalisten sprach Will Kuntz über die wechselnden Absichten des Spielers: “Es stimmt, dass Casemiro angerufen und gesagt hat, er habe schon immer für Inter Miami spielen wollen. Es stimmt aber auch, dass dies nur zwei Monate geschah, nachdem er uns gesagt hatte, dass er ausschließlich für die Galaxy spielen wolle.” Diese Aussage verschärfte den Konflikt zwischen den Klubs weiter.

Die Hauptursache des Streits steht mit dem MLS-System der “Discovery Rights” in Verbindung. Nach dieser Regel kann ein MLS-Klub bei der Verpflichtung ausländischer Spieler über ein Vorrecht verfügen. Jedes Team darf für höchstens fünf solche Spieler entsprechende Rechte in seinem Kader halten. Offenbar lagen die ursprünglichen Discovery Rights für den 34-jährigen Brasilianer bei LA Galaxy, doch Inter Miami gab bekannt, diese Rechte im Verlauf des Transfers erworben zu haben.

Untersuchung und Vereinbarung der Klubs

Die Ligaführung prüft derzeit gründlich die finanziellen und rechtlichen Aspekte des Transfers. Dennoch haben die beiden Klubs offenbar eine vorläufige Vereinbarung getroffen, um die entstandenen Spannungen zu entschärfen.

In einer von LA Galaxy veröffentlichten offiziellen Erklärung heißt es: “LA Galaxy und Inter Miami haben eine Vereinbarung über das Vorrecht beim Transfer von Casemiro erzielt. Die Bedingungen dieser Vereinbarung werden bekannt gegeben, sobald die von der MLS durchgeführte Untersuchung wegen möglicher Regelverstöße abgeschlossen ist.” Die Parteien warten derzeit auf die offiziellen Ergebnisse.

Der Spieler selbst betonte, dass er der entstandenen Kontroverse nicht aus dem Weg gehe. In früheren Interviews erklärte Casemiro, seine persönliche Verbundenheit mit Miami und sein Wunsch, mit seinen neuen Mannschaftskollegen zusammenzuarbeiten, hätten seine Entscheidung maßgeblich beeinflusst. Zudem habe der Komfort für seine Familie und das Klima eine wichtige Rolle bei seiner Wahl gespielt.

CasemiroInter MiamiLA GalaxyMLSTransfer
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Cannavaro: „Ich muss der einzige dumme Trainer sein, der Masharipov zur Weltmeisterschaft mitgenommen hat“Cannavaro: „Ich muss der einzige dumme Trainer sein, der Masharipov zur Weltmeisterschaft mitgenommen hat“Heute, 17:23Fabio Cannavaro trifft eine harte Entscheidung: Die Nationalmannschaft wird verjüngtFabio Cannavaro trifft eine harte Entscheidung: Die Nationalmannschaft wird verjüngtHeute, 17:18Chelsea-Spieler Cole Palmer und Levi Colwill verpassen Spiel in New YorkChelsea-Spieler Cole Palmer und Levi Colwill verpassen Spiel in New YorkHeute, 17:13Cannavaro erklärt, warum er bei der Weltmeisterschaft mit drei Verteidigern spielteCannavaro erklärt, warum er bei der Weltmeisterschaft mit drei Verteidigern spielteHeute, 17:10Cannavaro wendet sich an die Medien: „Vor der Kamera zu sprechen, ist einfach …“Cannavaro wendet sich an die Medien: „Vor der Kamera zu sprechen, ist einfach …“Heute, 16:53Atlético Madrid steigt in den Poker um Cristian Romero einAtlético Madrid steigt in den Poker um Cristian Romero einHeute, 16:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“