Der erfahrene Mittelfeldspieler Jordan Henderson ist nach der Auflösung seines Vertrags bei Brentford als ablösefreier Spieler zu Chelsea gewechselt. Wie Goal.com berichtet, unterschrieb der 36-Jährige beim Londoner Westklub einen Vertrag bis Sommer 2028 und soll seinen jungen Teamkollegen Erfahrung und Führungsqualitäten vermitteln. Goal.com berichtet .

Nachdem er die Hälfte seines zweijährigen Vertrags bei Brentford absolviert hatte, entschied sich der ehemalige Liverpool-Kapitän für eine neue Herausforderung. In einem Interview mit dem Pressedienst des Vereins betonte er, dass er dieses Angebot nicht habe ablehnen können.

Lob für den neuen Klub und seine Führung

„Angesichts der Größe des Vereins, des Cheftrainers, den ich sehr respektiere, und der Qualität der Spieler war dies eine großartige Gelegenheit, die ich nicht ablehnen konnte“, sagte Henderson. Außerdem ergänzte er, dass ihn die Arbeitsweise und der Umgang der Chelsea-Führung tief beeindruckt hätten.

Der Schritt der Chelsea-Führung soll die Lücke im zentralen Mittelfeld schließen, die durch den Verkauf von Andrey Santos an Manchester United im Sommer entstanden ist. Da der Kader überwiegend aus jungen Spielern besteht, kann die Verpflichtung eines erfahrenen Akteurs eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Kabinenatmosphäre und der Disziplin spielen.

Große Erfahrung und internationales Ansehen

Der Engländer, der im Laufe seiner Karriere acht große Titel gewonnen hat, weiß, wie man in Situationen mit hohem Druck spielt. Keith Andrews, sein ehemaliger Trainer bei Brentford, bezeichnete ihn einst als einen der einflussreichsten Führungsspieler der modernen Premier-League-Geschichte.

Auch Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel bezeichnete Henderson als „Spieler mit Siegermentalität“ und betonte, dass sein Charakter und seine Energie in jeder Kabine gebraucht würden. Henderson hat bereits 90 Länderspiele für England absolviert und wurde zudem in den Kader für die Weltmeisterschaft 2026 berufen.

Jordan ist anzumerken, dass Stamford Bridge für ihn kein unbekannter Ort ist. Sein Profidebüt gab er 2008 genau in diesem Stadion im Trikot von Sunderland. Nach seiner legendären Zeit bei Liverpool spielte der Mittelfeldspieler für den saudi-arabischen Klub Al-Ittifaq und Ajax, bevor er 2025 in die englische Premier League zurückkehrte.