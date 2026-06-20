Google hat die vollständige Integration seines Gemini AI-Systems in Google Sheets bekannt gegeben und die Funktionen für Millionen neuer Nutzer erweitert. Der digitale Assistent akzeptiert Befehle nun nicht mehr nur auf Englisch, sondern in 28 weiteren Sprachen, darunter Russisch, Spanisch, Portugiesisch und Arabisch. Diese Neuerung vereinfacht die Verwaltung komplexer Tabellen für Datenspezialisten und Gelegenheitsnutzer grundlegend. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Zuvor waren die KI-Funktionen in Google Sheets nur für Nutzer in den USA und in einer begrenzten Anzahl von Sprachen verfügbar. Nun kann ein globales Publikum, einschließlich mehrsprachiger Nutzer in Usbekistan, komplexe Berechnungen und Analysetabellen über einfache Textabfragen mit Gemini erstellen. Es wird erwartet, dass diese Technologie die Effizienz der Zusammenarbeit in internationalen Teams erheblich steigert.

Eine neue Ära der Datenverarbeitung

Der Gemini-Assistent unterstützt Nutzer beim Erstellen von Tabellen von Grund auf, beim Schreiben komplexer Formeln oder beim Erstellen von Zusammenfassungsberichten auf Basis vorhandener Daten. Ein Nutzer kann beispielsweise Befehle in seiner Muttersprache schreiben wie "erstelle eine Tabelle zur Projektbudget-Überwachung" oder "füge eine Spalte zur Gewinnberechnung hinzu". Die KI füllt automatisch die erforderlichen Zellen aus und setzt logische Verknüpfungen her.

Laut ixbt.com ist dieses Update Teil des Google Workspace-Ökosystems und hebt die Datenvisualisierung und -analyse auf ein intuitives Niveau. Nutzer müssen sich keine komplexen Excel- oder Sheets-Formeln mehr merken, sondern können das gewünschte Ergebnis durch die Kommunikation mit Gemini erreichen.

Um die neuen Funktionen zu nutzen, müssen Nutzer die "intelligenten Funktionen" in den Google Workspace-Einstellungen aktivieren. Danach erscheint das Gemini-Symbol in der Seitenleiste von Google Sheets. Über diese Schnittstelle wird die direkte Kommunikation mit der KI und die Bearbeitung von Tabellen ermöglicht.

Diese erweiterte Sprachunterstützung ist für folgende Nutzerkategorien verfügbar:

Google Workspace Unternehmenskunden;

Google Workspace for Education Nutzer;

Inhaber privater Konten mit einem Gemini Advanced Abonnement.

Dieser Schritt von Google könnte einen wichtigen Vorteil im Wettbewerb mit Microsoft Excel bieten, da die Integration von AI in den täglichen Büroalltag zu einem Schlüsselfaktor für Zeitersparnis und Fehlerreduzierung wird. Für Geschäftsleute und Studenten in Usbekistan bietet dieses Tool großen Komfort bei der Erstellung von Berichten.