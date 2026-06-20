Asus ROG Astral RTX 5090 beschädigt Mainboard durch Überhitzung

Während GPUs der nächsten Generation beginnen, ihren Platz auf dem Markt einzunehmen, verursachen die Wärmeabgabewerte von Hochleistungs-Grafikkarten ernsthafte Probleme. Insbesondere wurde berichtet, dass die Asus ROG Astral RTX 5090, basierend auf dem neuesten Flaggschiff von NVIDIA, aufgrund extremer Überhitzung das Mainboard eines Computers beschädigt hat. Dies berichtete Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Ein taiwanesischer Nutzer mit dem Spitznamen Bahamut teilte seine Erfahrungen und gab an, dass der leistungsstarke Grafikadapter fast nicht nur sich selbst, sondern auch andere Systemteile "geschmolzen" hätte. Laut ixbt.com nutzte der Anwender einen leistungsstarken PC mit einem Asus ProArt X870-E Creator WiFi Mainboard und einer Asus ROG Astral RTX 5090 etwa ein halbes Jahr lang für AI-Workloads.

Übermäßige Temperaturen und ihre Folgen

Bei der Demontage des Systems zur Wartung bemerkte der Nutzer, dass sich die Farbe des Chipsatz-Kühlkörpers auf dem Mainboard verändert hatte. Durch die dauerhaft hohen Temperaturen hatte die Beschichtung auf der Oberfläche des Kühlkörpers ihre Beschaffenheit verloren. Obwohl der Nutzer versuchte, ihn mit einem feuchten Tuch zu reinigen, war es nicht möglich, den Kühlkörper in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.

Dieser Vorfall hat unter Experten hitzige Debatten über den Stromverbrauch und die Wärmeabgabe moderner Grafikkarten ausgelöst. Bekanntlich verbraucht die RTX 5090 unter Volllast etwa 700 W. Bei Spitzenwerten (peak power) kann dieser Wert jedoch bis zu 1000 W erreichen.

Es ist anzumerken, dass 1000 W Leistung der Energie entsprechen, die eine gewöhnliche Haushaltsmikrowelle oder ein Elektroofen verbraucht. Ein solch gewaltiger Energiestrom und die daraus resultierende Hitze wirken sich zwangsläufig negativ auf nahegelegene Komponenten aus, einschließlich der Mainboard-Kühlkörper und der Textolitschicht, wenn der Luftstrom im Computergehäuse nicht optimal organisiert ist.

Technische Probleme und Sicherheitsmaßnahmen

Experten zufolge sind die Kühlkörper von Mainboards normalerweise mit einem speziellen hitzebeständigen Lack beschichtet. Doch unter den extremen Temperaturbedingungen, die "Monster-Hardware" wie die RTX 5090 erzeugt, halten selbst diese Schutzschichten nicht lange stand. Zuvor wurden bereits Probleme im Zusammenhang mit dem Schmelzen der 16-Pin-Stromanschlüsse (12VHPWR) dieser Grafikkarten gemeldet.

Technikbegeisterte und professionelle Gamer sollten bedenken, dass der Kauf solch hochklassiger Grafikkarten nicht nur ein großes Budget, sondern auch einen speziellen Ansatz zur Systemkühlung erfordert. Standardgehäuse und einfache Kühler können eine solche Hitze nicht effektiv ableiten.

Maximierung des Luftstroms (Airflow) im Gehäuse bei der Installation der Grafikkarte;

Verwendung von hochwertigen und leistungsstarken Netzteilen (mindestens 1200-1500 W);

Es wird empfohlen, den Zustand von Thermal Pads und Kühlkörpern regelmäßig zu überprüfen.

Bisher hat Asus keine offizielle Stellungnahme zu diesem Vorfall abgegeben. Dieses Ereignis beweist jedoch erneut, wie wichtig die Kompatibilität der Komponenten und die thermische Kontrolle beim Zusammenbau von Hochleistungs-PCs sind.