Kevin De Bruyne könnte seine Karriere in den USA fortsetzen

Der erfahrene Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne, der erst eine Saison für Napoli gespielt hat, könnte seine Karriere in Nordamerika fortsetzen. Laut Fichajes erwägt der 35-jährige Belgier ernsthaft, den italienischen Klub im diesjährigen Sommer-Transferfenster zu verlassen. Vertreter der Major League Soccer aus den USA haben Interesse an seinen Diensten bekundet. Goal.com berichtet dies.

Obwohl der Vertrag des Spielers beim Klub aus Neapel bis zum 30. Juni 2027 läuft, sind beide Seiten bereit, sich im Sommer einvernehmlich zu trennen. Die Vereinsführung des italienischen Teams steht dem Abgang des Mittelfeldspielers, der zu den Topverdienern im Kader gehört, nicht entgegen. Dadurch könnte Napoli seine finanzielle Belastung reduzieren.

Das Tauziehen der US-Klubs und die Haltung von Inter Miami

In den vergangenen Monaten wurde in den Medien vielfach über einen möglichen Wechsel von Kevin De Bruyne zu Inter Miami berichtet, dem Klub von Lionel Messi. Laut GOAL.com bemüht sich der Verein aus Florida jedoch nicht um den Spieler. Die Klubführung hat keine Gespräche mit seinen Vertretern geführt und plant auch nicht, in naher Zukunft Verhandlungen über einen Transfer aufzunehmen.

Ein Wechsel in die US-Liga ist dennoch nicht ausgeschlossen. Chicago Fire und San Diego FC zeigen derzeit großes Interesse daran, den erfahrenen Spielmacher zu verpflichten. Insbesondere Chicago Fire hatte bereits versucht, den Spieler nach dem Ende seiner Zeit in England zu verpflichten, doch der erfahrene Mittelfeldspieler entschied sich damals für Italien.

Eine schwierige Saison in Neapel und Pläne für die Zukunft

Zur Erinnerung: Kevin De Bruyne wechselte im Sommer 2025 ablösefrei zu Napoli, nachdem er eine herausragende zehnjährige Zeit bei Manchester City beendet hatte. Schon vor seinem Wechsel nach Italien hatte er MLS-Optionen geprüft, unterschrieb letztlich aber einen Zweijahresvertrag beim Klub aus Neapel.

Seine Debütsaison in Italien verlief jedoch nicht wie erhofft. Muskelverletzungen schränkten seine Einsatzzeit erheblich ein. Obwohl er in nur 13 von 18 Serie-A-Spielen in der Startelf stand, erzielte er fünf Tore und bereitete zwei weitere vor.

Kevin De Bruynes endgültige Entscheidung wird nun von den finanziellen Bedingungen und davon abhängen, wie ernsthaft das ihm angebotene sportliche Projekt ist. Napoli ist bereit, eine Trennung vom erfahrenen Spieler in Betracht zu ziehen, wenn ein angemessenes Transferangebot eingeht.