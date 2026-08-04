China tritt gegen SpaceX an: Long March 8A startet 23 Internetsatelliten

China hat erfolgreich eine weitere Gruppe von Internetsatelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn ausgesetzt. Laut ixbt.com fand dieses bedeutende Raumfahrt-Ereignis am 4. August um 16:52 Uhr Pekinger Zeit von einem kommerziellen Weltraumbahnhof auf der Insel Hainan aus statt. Ixbt.com berichtet .

Für diese groß angelegte Mission wurde die modernisierte Trägerrakete Long March 8A eingesetzt. Nach Angaben chinesischer Behörden wurden alle 23 modernen Raumfahrzeuge erfolgreich in ihre vorgesehene Umlaufbahn gebracht. Damit wurde ein weiterer wichtiger Schritt zum Ausbau des Weltraumnetzwerks erreicht.

Funktionen der modernisierten Rakete

Dieser Flug war der erste Test der aktualisierten Long March 8A nach einer umfassenden Modernisierung. Während des Flugs überprüften Fachleute die aktualisierten Systeme vollständig und bestätigten, dass die Nutzlastkapazität der Rakete deutlich gestiegen ist.

Experten zufolge ermöglichen die erweiterten technischen Fähigkeiten künftig einen effizienteren und schnelleren Aufbau großer Satellitenkonstellationen auf globaler Ebene. Im Rahmen der Mission wurden außerdem mehrere fortschrittliche Technologien getestet.

Schneller Startmodus

Während des Einsatzes wurden die Vorbereitungsprozesse optimiert und die Gesamteffizienz der Startvorbereitungen deutlich gesteigert. Dies zeigt das wachsende technologische Potenzial der chinesischen Raumfahrtindustrie.

Eine der wichtigsten Errungenschaften dieses erfolgreichen Flugs war die erstmalige Nutzung eines Verfahrens, bei dem die Satelliten direkt in ihre Zielumlaufbahn gebracht werden. Dadurch können die Raumfahrzeuge ihren Betrieb deutlich früher aufnehmen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren mussten die Raumfahrzeuge ihre Umlaufbahnen nicht monatelang selbstständig anheben. Dieser Ansatz verkürzt die Zeit für den Ausbau von Weltrauminternet-Netzwerken und ihre Inbetriebnahme erheblich.