Jon Obi Mikel reagiert auf Gerüchte über Vinicius Juniors Wechsel zu Arsenal

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Jon Obi Mikel reagiert auf Gerüchte über Vinicius Juniors Wechsel zu Arsenal

Der ehemalige Chelsea-Mittelfeldspieler Jon Obi Mikel hat deutlich auf die Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Real-Madrid-Stars Vinicius Junior zu Arsenal reagiert. Seiner Ansicht nach nutzt der Brasilianer diese Meldungen als Druckmittel in den Verhandlungen über einen lukrativeren neuen Vertrag bei Real Madrid. Goal.com berichtet .

Nach Angaben von Goal.com äußerte sich der ehemalige nigerianische Fußballer in seinem Podcast The Obi One zu den Spekulationen über die Zukunft von Vinicius Junior. Er ist überzeugt, dass der brasilianische Angreifer keinen Wechsel in die englische Premier League, insbesondere ins Emirates Stadium, anstrebt.

Arsenal — Topfavorit auf die englische Meisterschaft

Während des Gesprächs bewertete Jon Obi Mikel auch die aktuelle Wettbewerbssituation in der englischen Premier League. Seiner Aussage nach hat Arsenal seine Stellung als stabilstes und gelassenstes Team unter den traditionellen „Big Six“ vor der neuen Saison behauptet.

In der vergangenen Saison gewannen die Londoner nach 22 Jahren Wartezeit den Meistertitel und lagen sieben Punkte vor Manchester City. In dieser Spielzeit müssen sie ihre Krone gegen die Konkurrenten verteidigen. Nach Ansicht des ehemaligen Fußballers hat das von Mikel Arteta trainierte Team derzeit einen Vorteil gegenüber den anderen, weil es seinen Spielstil über viele Jahre entwickelt hat.

Mikel Artetas taktischer Ansatz im Fokus

Trotz Mikel Artetas Erfolgen in der heimischen Liga in der vergangenen Saison wurde der spanische Trainer nach der Niederlage gegen Paris Saint-Germain in der Champions League kritisiert. Jon Obi Mikel verfolgt nun gespannt, welche taktischen Änderungen der Spanier vornehmen wird, nachdem der Druck durch den Titelgewinn etwas nachgelassen hat.

Nach Ansicht des ehemaligen Mittelfeldspielers zeigte die Mannschaft in der vergangenen Saison auf dem Weg zum Titel zwar nicht immer attraktiven Fußball, erreichte letztlich aber ihr Ziel. Fans und Experten erwarten nun von Arsenal einen anspruchsvolleren und umfassenderen Spielstil bei der Verteidigung des Titels.

Vinicius JuniorArsenalJon Obi MikelReal MadridPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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