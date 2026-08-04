Spotify-Abonnentenzahl überschreitet erstmals 300 Millionen

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Spotify-Abonnentenzahl überschreitet erstmals 300 Millionen

Spotify, die weltweit führende Audio-Streaming-Plattform, hat bekannt gegeben, erstmals in ihrer Geschichte mehr als 300 Millionen zahlende Abonnenten zu haben. Nach Angaben des Unternehmens zeigt diese Zahl, dass die Beliebtheit der Plattform trotz des starken Wettbewerbs auf dem digitalen Musikmarkt weiter wächst. TechCrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com hatte der Dienst zum Ende des zweiten Quartals 777 Millionen monatlich aktive Nutzer. Das entspricht einem Anstieg von 12 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bemerkenswert ist, dass die Zahl der zahlenden Nutzer im vergangenen Quartal trotz Preiserhöhungen in mehreren Regionen weltweit zu Jahresbeginn um 9 Prozent wuchs.

Auch die Finanzergebnisse zeigen ein stetiges Wachstum. Der Quartalsumsatz belief sich auf 4,8 Milliarden Euro, umgerechnet etwa 5,52 Milliarden US-Dollar, und stieg im Jahresvergleich um 14 Prozent. Vor dem Hintergrund dieses finanziellen Erfolgs diversifiziert die Plattform ihr Angebot aktiv und stellt den Nutzern neue Funktionen zur Verfügung.

Künstliche Intelligenz und neue Funktionen

In den vergangenen Monaten hat Spotify der Einführung von Technologien für künstliche Intelligenz besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Unter anderem wurden Tools entwickelt, mit denen sich auf Grundlage von Inhalten aus verschiedenen Quellen personalisierte Podcasts erstellen lassen. Im Mai stellte das Unternehmen außerdem eine experimentelle Desktop-Anwendung vor, die NotebookLM ähnelt.

Der Streaming-Dienst hat zudem KI-gestützte Frage-und-Antwort- sowie Zusammenfassungsfunktionen für Podcasts hinzugefügt. Für Tools zur Erstellung von Hörbüchern wurde eine Zusammenarbeit mit ElevenLabs gestartet. Eine Vereinbarung mit Musiklabels ermöglicht es Nutzern, von Fans erstellte Remixe anzufertigen.

Der im vergangenen Monat vorgestellte neue dialogorientierte KI-Assistent ermöglicht es Nutzern, Inhalte in der App über spezielle Eingabeaufforderungen zu steuern. Allerdings stößt die Plattform auch auf Kritik einiger Nutzer, weil sie weiterhin mit KI erstellte Musik veröffentlicht.

Nutzerkritik und Zukunftspläne

Um die Unzufriedenheit der Nutzer zu mildern, führte Spotify ein spezielles Verifizierungssystem für Künstler ein und ergänzte im vergangenen Jahr eine optionale Kennzeichnung für mit KI erstellte Musik. Nach Angaben von 404 Media wenden sich Nutzer an alternative Dienste wie SoullessMusic.com und SlopTracker, da es keine wirksamen Systeme zur Erkennung von KI-generierter Musik gibt.

Gleichzeitig baut die Plattform ihr Angebot über traditionelle Audioinhalte hinaus weiter aus. Fitnessinhalte, Zeitschriftenbesprechungen, der Verkauf von Konzerttickets und sogar der Verkauf physischer Bücher gehören zu den Bereichen, die innerhalb des Dienstes erfolgreich getestet werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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