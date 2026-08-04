Bomber und Tarnkappenjäger im Bild: Welches Signal sendete China?

Ein neues Video des chinesischen Staatsfernsehens hat die Diskussion über die strategischen Fähigkeiten der chinesischen Luftstreitkräfte verstärkt. Die Aufnahmen zeigen einen H-6N-Bomber mit einer großen Rakete unter dem Rumpf, begleitet von zwei J-20-Tarnkappenjägern.

Die Sequenz behandelt ein Szenario für einen koordinierten Angriff auf einen großen Flottenverband. Entscheidend ist jedoch: Im Video wird keine Rakete gestartet, und ihr Typ wurde vom chinesischen Militär nicht offiziell bekannt gegeben. Experten vergleichen die Waffe mit der luftgestützten ballistischen Rakete JL-1. Die Aufnahmen aus großer Entfernung erlauben jedoch keine eindeutige Schlussfolgerung.

Was wurde in dem Video genau gezeigt?

Die Aufnahmen wurden in der letzten Folge von Sieg gezeigt, einem Dokumentarprojekt über die Zusammenarbeit zwischen den Teilstreitkräften der chinesischen Volksbefreiungsarmee.

Dem Szenario zufolge wird ein großer Flottenverband entdeckt, der sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Südosten Chinas bewegt. Drohnen in der Luft verfolgen Informationen über das Ziel, anschließend werden die Daten an verschiedene Angriffsplattformen übermittelt.

Im Video wurden folgende Mittel als ein einheitliches System dargestellt:

Mittel Mögliche Aufgabe im Szenario H-6N-Bomber Transport einer großen Langstreckenrakete Zwei J-20-Jäger Schutz des Bombers vor Bedrohungen aus der Luft Unbemannte Luftfahrzeuge Aufklärung und Verfolgung der Zielbewegung Kriegsschiffe Kommunikations-, Überwachungs- und Angriffsplattform Ballistische Raketen Koordinierter Angriff auf große Seeziele

Laut Global Times zeigt das Video außerdem den Start einer YJ-20-Rakete von einem Zerstörer des Typs 052D sowie die Vorbereitung von zwei DF-21D-Schiffsabwehrraketen.

Dies war kein echter Nuklearschlag

Es wäre falsch, das Video als „China hat eine Atomrakete gestartet“ oder „China hat eine Übung mit einem Atomangriff durchgeführt“ zu interpretieren.

In den veröffentlichten Aufnahmen sind nicht zu sehen:

ein Raketenstart;

ein nuklearer Gefechtskopf;

eine Explosion oder ein Treffer;

der Einsatz echter Gefechtsmunition

Nichts davon wird gezeigt.

Derzeit geht es nicht um den Einsatz von Atomwaffen, sondern um die erstmalige öffentliche Darstellung einer Luftfahrtplattform, die eine solche Waffe tragen könnte, in einer möglichen Gefechtsformation.

Auch die Global Times bezeichnete die Rakete nicht eindeutig als JL-1. Die Zeitung stellte fest, dass ihr Äußeres der 2025 gezeigten JL-1 ähnelt, die Bildqualität jedoch für eine genaue Identifizierung nicht ausreicht.

Wann tauchte die JL-1 erstmals auf?

Die JL-1 – chinesisch „Jinglei“, also „Donnerschlag“ – ist eine luftgestützte ballistische Langstreckenrakete.

Sie wurde am 3. September 2025 bei einer Militärparade in Peking erstmals offiziell der Öffentlichkeit präsentiert. Die Rakete wurde gemeinsam mit dem U-Boot-Raketensystem JL-3 sowie den Interkontinentalraketen DF-31BJ, DF-61 und DF-5C gezeigt.

Chinesische Staatsmedien bezeichneten diese Parade als das erste Ereignis, bei dem Chinas land-, see- und luftgestützte strategische Nuklearfähigkeiten gleichzeitig öffentlich präsentiert wurden.

Damals wurde die JL-1 auf einer separaten Plattform gezeigt, während H-6N-Bomber ohne Raketen über die Parade flogen. Der Unterschied zum neuen Video besteht darin, dass eine große, der JL-1 ähnliche Waffe erstmals unter einem H-6N und begleitet von J-20 in einer offiziellen Sequenz zu sehen ist.

Warum begleiten zwei J-20 den H-6N?

Der H-6N ist zwar ein für strategische Aufgaben angepasster Langstreckenbomber, verfügt jedoch nicht über Tarnkappentechnik. Dadurch könnte er für moderne Jäger und weitreichende Luftverteidigungssysteme relativ leicht erkennbar sein.

Die J-20 gilt dagegen als Jagdflugzeug der fünften Generation, das seine Radarsichtbarkeit verringern soll. Im Szenario des Videos fliegen die Maschinen vor dem Bomber und könnten folgende Aufgaben übernehmen:

gegnerische Jäger fernhalten;

Bedrohungen aus der Luft erkennen;

einen sichereren Flugkorridor für den H-6N schaffen;

die Rückkehr des Bombers nach dem Raketenstart schützen

Das könnten ihre Aufgaben sein.

Ein von der Global Times befragter Militärexperte erklärte ebenfalls, die J-20 könnten dem H-6N auf mittlere und große Entfernungen als „Schutzschirm“ dienen. Dennoch gibt es bisher keinen Grund, die beiden Flugzeuge im Video als dauerhafte oder standardmäßige Gefechtsformation zu betrachten.

Trägt die Rakete einen nuklearen oder konventionellen Gefechtskopf?

Um diese Frage dreht sich die wichtigste Debatte.

Die JL-1 wurde bei der Parade 2025 als Teil der strategischen Nuklearstreitkräfte Chinas gezeigt. Unabhängige Militärexperten bewerten sie ebenfalls als eine für den H-6N bestimmte luftgestützte ballistische Rakete mit Fähigkeit zum Transport einer Nuklearwaffe.

Allerdings ist noch nicht offiziell bestätigt, dass die im neuen Video gezeigte Rakete tatsächlich die JL-1 ist. Es könnte sich auch um eine andere luftgestützte ballistische Rakete handeln, darunter eine mit konventionellem Gefechtskopf.

Zudem beweist das Thema des Videos – ein Angriff auf einen Flottenverband – nicht, dass die Rakete zwangsläufig gegen fahrende Schiffe bestimmt ist. In der Dokumentarsequenz könnten verschiedene Waffen zu einem gemeinsamen Gefechtsszenario montiert worden sein.

Was ist Chinas „nukleare Triade“?

Eine nukleare Triade bezeichnet die Fähigkeit, Atomwaffen über drei Arten von Plattformen einzusetzen:

Landgestützte ballistische Raketen. Von U-Booten gestartete Raketen. Von strategischen Luftstreitkräften getragene Waffen.

Das Hauptziel eines solchen Systems besteht darin, die Fähigkeit zu einem Vergeltungsschlag zu bewahren, selbst wenn ein Einsatzweg ausgeschaltet wird.

Chinas landgestützte Raketenstreitkräfte wurden schon deutlich früher aufgebaut. Die U-Boot-Komponente wurde mit den Systemen JL-2 und JL-3 entwickelt. H-6N und JL-1 wurden zur offenen Anerkennung der luftgestützten Komponente.

Die Besonderheit einer luftgestützten Plattform besteht darin, dass sie in einer Krise auf einen anderen Flugplatz verlegt, ihre Flugroute geändert oder vor dem Raketenstart zurückgerufen werden kann. Gleichzeitig kann ein komplexes System aus Bomber, Tankflugzeug und Jägern gegenüber einem gegnerischen Angriff verwundbar bleiben.

Hat sich Chinas offizielle Nuklearpolitik geändert?

Peking erklärt weiterhin offiziell, an der Politik festzuhalten, Atomwaffen nicht als Erster einzusetzen.

In einem Bericht des chinesischen Außenministeriums vom April 2026 zum Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen wurde erneut betont, dass Chinas Nuklearstrategie der Selbstverteidigung dient und China unter keinen Umständen zuerst Atomwaffen einsetzen werde.

Auch das Verteidigungsministerium erklärte im Juni 2026, die Nuklearstreitkräfte würden auf dem für die nationale Sicherheit notwendigen Mindestniveau gehalten und China werde sich nicht an einem Wettrüsten beteiligen.

Daher gibt es derzeit keinen Grund, das neue Video als Beleg für eine Änderung der offiziellen Nukleardoktrin darzustellen. Wahrscheinlicher ist, dass es der Darstellung bestehender Fähigkeiten und der strategischen Signalgebung dient.

Warum wurde dieses Material gerade jetzt veröffentlicht?

Das chinesische Militär hat darauf keine offizielle Antwort gegeben. Aus dem Inhalt des Videos lassen sich jedoch drei mögliche Signale ableiten.

Das erste Signal ist der Übergang von Plattformen zu einem System.

Während die Parade von 2025 einzelne Raketen und Flugzeuge zeigte, werden nun Bomber, Tarnkappenjäger, Drohnen und Kriegsschiffe in einem gemeinsamen Informations- und Angriffssystem dargestellt.

Das zweite Signal ist die Aufmerksamkeit für die maritime Richtung.

Das Szenario basiert auf der Entdeckung und Verfolgung eines großen Überwasserverbands sowie dessen Bekämpfung durch verschiedene Plattformen. Dies zeigt, dass die chinesische Armee gemeinsamen Operationen in weit entfernten Seegebieten Bedeutung beimisst.

Das dritte Signal ist die strategische Demonstration.

Auch wenn die genauen Fähigkeiten der Rakete nicht offengelegt wurden, könnte ihre Darstellung zusammen mit J-20 den Rivalen ein politisches Signal senden: China lernt, strategische Luftstreitkräfte nicht als Einzelplattform, sondern innerhalb eines umfassenden Schutz- und Informationssystems einzusetzen. Dies ist eine analytische Schlussfolgerung aus dem Aufbau der Aufnahmen.

Welche Fragen bleiben offen?

Obwohl das Video großes Interesse geweckt hat, bleiben die wichtigsten technischen Angaben geheim:

ob die Rakete tatsächlich eine JL-1 ist;

wie groß ihre genaue Reichweite ist;

ob konventionelle und nukleare Varianten existieren;

wie viele Raketen und H-6N in Dienst gestellt wurden;

in welchem Bereitschaftsstatus die Waffe gehalten wird;

ob die Szene eine echte Übung oder eine eigens inszenierte Sequenz zeigt;

wann und wo der Flug stattfand.

In frei zugänglichen Analysen gibt es keine bestätigten Angaben zum Gefechtskopf, Triebwerk, Bestand oder Bereitschaftsstatus der JL-1.

Vom Paradenauftritt zum Gefechtsszenario

Die Bedeutung der neuen Sequenz liegt nicht darin, dass die Rakete erstmals zu sehen ist. Sie wurde bereits 2025 bei der Parade präsentiert.

Die wichtigste Veränderung besteht darin, dass die Waffe nun unter einem Bomber montiert, von Tarnkappenjägern geschützt und in eine gemeinsame Operation mit Drohnen und Kriegsschiffen eingebunden gezeigt wird.

Dennoch bedeutet dies weder, dass eine Atomrakete gestartet wurde, noch dass China eine neue Militärdoktrin angenommen hat. Die derzeit vorsichtigste und genaueste Schlussfolgerung lautet: Peking ist in eine neue Phase der offenen Darstellung seiner strategischen Luftstreitkräfte eingetreten, während die tatsächlichen technischen und militärischen Parameter des Systems weiterhin geheim bleiben.

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